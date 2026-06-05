Chủ Jackpot hơn 83 tỷ đồng không đeo mặt nạ nhận giải

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng cho anh Bùi Văn Mạnh tại trụ sở ở Hà Nội. Đây là khách hàng trúng giải Jackpot 1 của kỳ quay số mở thưởng hôm 26/5 trị giá hơn 83 tỷ đồng.

Anh Mạnh cho biết mua vé trúng thưởng qua hình thức máy tự chọn. Sinh năm 1981, anh hiện sinh sống tại khu phố 7, phường Chánh Phú Hòa, TP HCM (thuộc tỉnh Bình Dương cũ).

Khách hàng này biết tin trúng thưởng khi đang lau dọn nhà cùng vợ. Hôm nay, anh cũng dẫn vợ đi nhận giải cùng. Anh Mạnh nói quyết định công khai danh tính vì từ lâu anh mong muốn nếu trúng giải sẽ không đeo mặt nạ khi nhận.

Anh Bùi Văn Mạnh (giữa) nhận Jackpot hơn 83 tỷ đồng, chiều 5/6. Ảnh: Anh Tú

Anh Mạnh kể thường xuyên chơi Vietlot từ khi có loại hình xổ số điện toán này. Trước đây, anh từng trúng giải phụ nhiều lần, trong đó có hai lần được giải 40 triệu đồng.

Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, anh nhận về khoảng 75 tỷ đồng. Anh trích 1 tỷ đồng để làm từ thiện. Số tiền còn lại, anh sẽ bàn bạc cùng vợ để chi tiêu phù hợp. Anh Mạnh đang kinh doanh tự do, còn vợ bán tạp hóa tại nhà.

Theo lãnh đạo Vietlott, anh Mạnh là khách hàng trúng Jackpot tiền tỷ thứ 9 công khai danh tính trong 10 năm qua. Đây cũng là người nhận giải có trị giá cao nhất từ kinh Vietlott kinh doanh từ năm 2016 đến nay.

Anh Bùi Văn Mạnh và vợ tại buổi trao giải Jackpot hơn 83 tỷ đồng, chiều 5/6 ở Hà Nội. Ảnh: Anh Tú

Theo thống kê của Vietlott, 533 khách hàng đã trúng các giải thưởng Jackpot tiền tỷ của hai sản phẩm Mega, Power với tổng giá trị gần 12.180 tỷ đồng. Sau 10 năm, 847 khách hàng đã trúng các giải thưởng từ 1 tỷ đồng trở lên với 6 loại hình xổ số của Vietlott. Tổng số tiền trả thưởng cho nhóm khách hàng này khoảng 13.152 tỷ đồng.

Hiện tại, Vietlott có hơn 6.100 điểm bán hàng tại 34 tỉnh, thành phố. Công ty đồng thời duy trì hệ thống bán vé qua điện thoại với hơn 4 triệu tài khoản dự thưởng. Doanh nghiệp này cũng đóng góp cho ngân sách các địa phương gần 16.000 tỷ đồng từ 2016 đến nay.

Thời gian sắp tới, công ty dự kiến ra mắt thêm kênh bán xổ số qua Internet. Vietlott là doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính đại diện sở hữu 100% vốn.

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: vnexpress.net