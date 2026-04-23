Ba 'trùm công nghệ' tháp tùng tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam là ai?

Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong: Ông là người kế thừa và nâng tầm đế chế công nghệ lớn nhất Hàn Quốc. Được đào tạo bài bản tại Harvard, Chủ tịch Lee nổi tiếng với tư duy toàn cầu và khả năng thiết lập các mối quan hệ ngoại giao kinh tế. Dưới sự dẫn dắt của ông, Samsung giữ vị thế số một thế giới về smartphone và ngành làm chip/thiết bị 5G/6G. Theo Yonhap News, ông đóng vai trò quyết định trong việc nâng cấp vị thế của Việt Nam đối với Samsung. Hãng đã đầu tư tổng vốn hơn 23 tỷ USD, chủ yếu trong các nhà máy điện tử. Ảnh: Reuters.
Samsung bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 2008 với nhà máy sản xuất điện thoại đầu tiên tại KCN Yên Phong I. Đến nay tại Bắc Ninh, tập đoàn tư nhân lớn nhất Hàn Quốc đã có 3 dự án bao gồm: Samsung Display, Samsung Electronics và Samsung SDI. Tổ hợp Samsung này có tổng vốn đăng ký đầu tư gần 11 tỷ USD, trong đó Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam có vốn đầu tư 8,3 tỷ USD. Ảnh: Nikkei.
Chủ tịch SK Group - Chey Tae-won: Ông Chey là người đã biến SK từ một doanh nghiệp tập trung vào năng lượng và viễn thông trở thành "gã khổng lồ" đa ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn sau thương vụ SK Hynix. Với vai trò là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), ông được xem là người điều phối quan trọng nhất cho dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Đông Nam Á. Nhà lãnh đạo này kiên trì với triết lý "Hạnh phúc của doanh nghiệp đi đôi với giá trị xã hội", thúc đẩy những dự án đầu tư mang tính bền vững và nhân văn. Ảnh: Yonhap.
Theo The Korea Herald, hồi tháng 2, SK Innovation (thuộc SK Group) đã đề xuất triển khai dự án Nhiệt điện khí LNG tại tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư khoảng 2,3 tỷ USD. Dự án dự kiến động thổ trong quý I và đi vào vận hành thương mại vào năm 2030. Động thái này nằm trong chiến lược của Chủ tịch Chey Tae-won nhằm biến Việt Nam thành trung tâm hạ tầng năng lượng xanh, kết hợp với các lĩnh vực công nghệ cao như trung tâm dữ liệu AI và logistics trong tương lai. Ảnh: SK.com.
Chủ tịch LG Group - Koo Kwang-mo: Ông Koo là đại diện tiêu biểu cho thế hệ lãnh đạo chaebol thứ 4 với phong cách quản trị trẻ trung, quyết đoán và tập trung tối đa vào hiệu quả. Kể từ khi tiếp quản tập đoàn ở độ tuổi 40, ông đã thực hiện những cuộc cải cách ngoạn mục, dũng cảm từ bỏ mảng điện thoại để dồn toàn lực vào các lĩnh vực tương lai như linh kiện ôtô điện, màn hình OLED và trí tuệ nhân tạo. Sự quyết liệt của ông đã giúp LG duy trì mức tăng trưởng ấn tượng và giữ vững vị thế là thương hiệu điện tử gia dụng cao cấp được yêu thích trên toàn cầu. Ảnh: The Korea Daily.
LG hiện coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất quan trọng với các tổ hợp công nghệ quy mô tại Hải Phòng và các trung tâm phần mềm tại Hà Nội, Đà Nẵng. LG Electronics, LG Innotek và LG Display hiện cũng duy trì các cứ điểm sản xuất toàn cầu tại Việt Nam, thông qua 12 công ty liên kết. Theo Yonhap News, ông Koo Kwang-mo đặt Việt Nam ở vị trí trung tâm sản xuất linh kiện ôtô và thiết bị điện tử trọng điểm (Smart Mobility & Components) của hãng. Ảnh: LG Group.
Chủ tịch Lotte Group - Shin Dong-bin: Ngoài 3 "ông lớn" công nghệ, theo phái đoàn tới Việt Nam còn có Chủ tịch Lotte Group Shin Dong-bin - người có công lớn trong việc quốc tế hóa thương hiệu Lotte và đưa tập đoàn này trở thành thế lực hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm và dịch vụ tại châu Á. Ông đã vượt qua nhiều giai đoạn biến động của kinh tế toàn cầu để duy trì sự ổn định cho Lotte. Trong ảnh là buổi tiếp của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (bên phải) với ông Shin chiều 22/4. Ảnh: Lê Hải/Cổng TTĐT UBNDTP Hà Nội.
Theo Báo điện tử Chính phủ, trong buổi làm việc tại Hà Nội, Chủ tịch Shin Dong-bin nhấn mạnh sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Lotte vẫn khẳng định đây là thị trường ưu tiên hàng đầu, đóng vai trò then chốt trong chiến lược toàn cầu của tập đoàn. Ông bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào tiềm năng phát triển của Thủ đô, minh chứng bằng thành công vượt kỳ vọng của các dự án như Lotte Mall West Lake. Lãnh đạo công ty Hàn Quốc cũng khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hệ thống trung tâm thương mại cao cấp và các khu phức hợp tài chính hiện đại nhằm đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt - Hàn. Ảnh: Reuters.
Tác giả: Việt Anh
