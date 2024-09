Gần 200 triệu smartphone đã qua sử dụng được mua vào năm 2023

Nghiên cứu từ IDC cho thấy nhu cầu smartphone đã qua sử dụng chủ yếu đến từ các quốc gia mới nổi và đang phát triển, với giá trị doanh số ước tính đạt 72,9 tỷ USD, tăng 12,4% so với năm trước. Tuy doanh số smartphone đã qua sử dụng không thể so sánh với smartphone mới (195 triệu chiếc so với 1,17 tỷ chiếc mới được xuất xưởng), nhưng tốc độ tăng trưởng của thị trường này lại vượt trội hơn nhiều.



Giám đốc nghiên cứu điện thoại di động tại IDC, Anthony Scarsella, cho biết: “Thị trường smartphone đã qua sử dụng đang phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự cải thiện về chất lượng và khối lượng hàng tồn kho”. Ông cũng nhấn mạnh rằng nhiều công ty mới đang tìm cách tham gia vào thị trường này trong bối cảnh doanh số bán thiết bị mới vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch.

Tuy nhiên, IDC cảnh báo rằng tốc độ tăng trưởng của các mẫu smartphone đã qua sử dụng đã chậm lại trong những năm gần đây. Tình trạng tồn kho vẫn là một thách thức lớn khi tốc độ làm mới thiết bị ở các nền kinh tế phát triển ngày càng kéo dài, dẫn đến thiếu hụt các mẫu cao cấp trên thị trường đã qua sử dụng.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các chương trình thu cũ đổi mới đang góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp smartphone đã qua sử dụng, tuy nhiên con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng hàng tồn kho đã qua sử dụng. Nhà nghiên cứu Diogo Santos của IDC nhận định rằng smartphone đã qua sử dụng đều cần được xử lý, và một số cần can thiệp nhiều hơn, điều này khiến người tiêu dùng có xu hướng nghiêng về các thiết bị cao cấp và thương hiệu nổi tiếng.



Hiện tại, Apple và Samsung đang chiếm ưu thế trên thị trường smartphone đã qua sử dụng, với gần 64% thị phần toàn cầu. IDC dự đoán rằng khi thị trường này tiếp tục phát triển và trở nên hiệu quả hơn, các thương hiệu khác và các mẫu giá rẻ hơn sẽ có cơ hội mở rộng thị phần. Công ty dự đoán thị trường smartphone đã qua sử dụng sẽ đạt 257 triệu chiếc vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 5,7% trong 5 năm tới. Trong khi đó, thị trường smartphone mới dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng hàng năm là 2,8% trong giai đoạn 2023-2028.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: Báo VOV