Gã siêu lừa cưới 105 phụ nữ rồi ôm tiền bỏ trốn

Với vóc dáng vạm vỡ, không cao lắm và thường mặc quần jeans xanh cùng giày thể thao, người bán hàng ở chợ trời Giovanni Vigliotto dường như không phải là một tay sát gái.

Thế nhưng, vào tháng 4/1983, tại tòa án thành phố Phoenix (bang Arizona), Giovanni đã đệ trình một danh sách 105 phụ nữ đến từ 18 tiểu bang và 9 quốc gia khác mà ông ta tuyên bố đã tán tỉnh và kết hôn trong vòng 20 năm, tất cả đều không có thủ tục ly hôn. Ông ta cũng lập một bảng thứ hai liệt kê 50 bí danh đã sử dụng.

Giovanni bị cáo buộc lừa đảo bằng cách cưới liên tiếp nhiều phụ nữ, yêu cầu họ chuyển đến sống cùng mình, sau đó đóng gói đồ đạc của vợ lên xe tải, hẹn gặp tại nhà riêng. Khi người vợ đến địa chỉ đó, không thấy ai cả. Ông ta biến mất và bán đồ đạc của vợ ở các chợ trời.

Các bà vợ của Giovanni không hề quen biết nhau và cũng không hay biết sự thật về người đàn ông mà họ đã kết hôn.

Giovanni đã thực hiện thành công kế hoạch này với 104 nạn nhân, nhưng bị "sảy chân" với người vợ thứ 105.

'Hoàng tử biến thành ếch'

Khi Giovanni bị đưa ra xét xử, nhiều người vợ ra làm chứng chống lại ông ta. Một số mô tả Giovanni có đôi mắt to, khuôn mặt dễ nhìn, mái tóc đen xoăn, phong thái quyến rũ và ánh mắt hút hồn.

Giovanni Vigliotto. Ảnh: Gulf Today

Patricia Ann Gardiner, 42 tuổi, nhân viên môi giới bất động sản ở Arizona, làm chứng rằng đã kết hôn với Giovanni vào tháng 11/1981, 8 ngày sau khi gặp ông ta tại một phiên chợ đồ cũ ở địa phương. Patricia cho biết ông ta nói với cô rằng có 49 triệu USD tiền tiết kiệm và sở hữu con tàu Queen Mary đang neo đậu ở Long Beach, California.

"Ông ấy nhìn thẳng vào mặt và mắt tôi. Tôi thích tính cách thẳng thắn đó", Patricia nhớ lại. Giovanni nhanh chóng thuyết phục vợ bán nhà, rồi họ lên đường đến bờ biển California trên hai chiếc xe riêng. Giovanni lái xe tải chở 36.000 USD tiền mặt và đồ đạc có giá trị của vợ. Khi đến một khách sạn ở San Diego, Patricia chỉ còn lại một mình với chó cưng.

Joan Bacarella, 45 tuổi, ở New Jersey, làm chứng rằng Giovanni cầu hôn một ngày sau khi họ gặp nhau vào tháng 2/1981, thúc giục cô ly dị người chồng đã ly thân.

Joan đã lên kế hoạch kết hôn với Giovanni ngay sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng ông ta bỏ trốn trước khi lễ cưới diễn ra. Joan nói rằng nhận ra "hoàng tử của mình đã biến thành ếch" khi Giovanni mượn 1.600 USD tiền mặt và chở số hàng hóa trị giá 40.000 USD từ cửa hàng quần áo của cô đi, không quay lại nhà nghỉ nơi cô đang chờ đợi cùng mẹ và ba đứa con.

Sharon Clark, quản lý một chợ trời ở Indiana, nói với bồi thẩm đoàn rằng Giovanni kết hôn với cô vào tháng 6/1981 nhưng bỏ rơi cô tại một nhà nghỉ ở Canada ba tuần sau đó, biến mất cùng với đồ cổ và các mặt hàng khác trị giá 49.000 USD.

Nhưng Sharon không chấp nhận số phận. Vì quen biết Giovanni ở chợ trời, Sharon quyết tâm lái xe đến mọi khu chợ mà cô có thể tìm thấy để mong lần ra ông ta. Sharon truy dấu Giovanni suốt ba tháng và đi hơn 16.000 km đến một trung tâm mua sắm ở Florida, tìm ra kẻ lừa đảo và giao nộp cho cảnh sát vào ngày 28/12/1981.

Sau đó, Giovanni bị dẫn độ về Arizona với các cáo buộc do Patricia đệ trình.

Siêu lừa với 120 bí danh

Trong suốt phiên tòa kéo dài 5 tuần, phòng xử án luôn chật kín người, chủ yếu là phụ nữ. Nhiều người đến từ lúc tòa án mở cửa vào 7h sáng, ba tiếng trước khi phiên tòa bắt đầu, thường mang theo thức ăn và đồ uống, xếp hàng chờ đợi để có chỗ ngồi nghe chuyện phiêu lưu tình ái của Giovanni. Nhiều người dành cả 90 phút nghỉ trưa để xếp hàng chờ đợi nhằm không bị mất chỗ trong phòng xử án.

"Tôi đoán đây là bộ phim dài tập hay nhất họ từng xem", chuyên viên tư pháp Rob Raker của hạt Maricopa cho biết.

Dù thừa nhận đã kết hôn nhiều lần, Giovanni phủ nhận lừa đảo bất kỳ người vợ nào.

Giovanni cho biết con số 105 vợ chỉ là nói đùa, nhưng nhà chức trách đã xác nhận ít nhất 82 cuộc hôn nhân diễn ra ở 9 tiểu bang của Mỹ, Canada, Anh, Italy và Hong Kong. Giovanni cũng tuyên bố từng làm điệp viên hợp đồng cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vào năm 1953 và 1954 trước khi tham gia kinh doanh chợ trời.

Giovanni khai rằng tên thật là Nikolai Peruskov, sinh năm 1929, có cha mẹ là người Nga sống ở Sicily. Nhưng các công tố viên khẳng định tên thật của Giovanni là Frederick Bertram Jiff, sinh ra ở New York, đã sử dụng 120 bí danh trong nhiều năm. Hồ sơ cho thấy ông ta đã thụ án tại ba nhà tù trước khi bị bắt ở Florida.

Ngày 11/4/1983, Giovanni, ở độ tuổi đầu 50, bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội với tội danh lừa đảo và đa thê trong cuộc hôn nhân với Patricia. Ông ta bị kết án tổng cộng 34 năm tù, đồng thời bị phạt 336.000 USD.

Sau phán quyết, Patricia nói về những người phụ nữ rơi vào bẫy: "Tôi không nghĩ họ yêu ông ta. Họ tìm thấy một người nói cho họ những gì họ cần và muốn nghe vào thời điểm đó trong cuộc đời".

Giovanni chết vì xuất huyết não ở tuổi 61 trong nhà tù bang Arizona vào ngày 1/2/1991, 8 năm sau tuyên án.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net