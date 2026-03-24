'Siêu lừa' Mr Pips thuê tổ tư vấn pháp chế 'quản trị rủi ro', trả phí 6,4 tỉ

TikToker Mr Pips Phó Đức Nam thời điểm bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Kết luận điều tra vụ án "siêu lừa" Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chiếm đoạt 1.300 tỉ đồng, cơ quan điều tra xác định hai người là Nguyễn Thanh Phong (36 tuổi, trú Tây Ninh) và Phạm Trường Sơn (46 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) có vai trò giúp sức trong việc tư vấn thành lập "Trung tâm quản trị rủi ro" để đối phó với các vụ việc bị nhà đầu tư khiếu kiện hoặc khi nhân viên bị triệu tập.

Biết rõ sàn giao dịch của Mr Pips lừa đảo vẫn giúp sức

Theo kết luận, Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn công tác trong lực lượng công an và cùng tham gia một hệ phái võ nên có quan hệ chơi thân với nhau.

Khoảng năm 2020, Phong quen biết Phó Đức Nam thông qua em gái là Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi), bạn gái của Mr Pips.

Từ đó, Phong biết được Nam hoạt động tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, thuê văn phòng, tuyển dụng, điều hành nhân viên kinh doanh liên lạc, dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2021, Phong ra Hà Nội và có cuộc gặp gỡ với Nam cùng Sơn. Tại cuộc gặp này, Nam giới thiệu đang kinh doanh sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, loại hình kinh doanh này chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Do đó thỉnh thoảng nhân viên của Nam bị khiếu kiện khi đầu tư thua lỗ.

Trước khi bị bắt, Phó Đức Nam thường lên mạng xã hội khoe khoang sự giàu có khi đầu tư thành công để lôi kéo người khác tham gia chứng khoán quốc tế, ngoại hối - Ảnh: FBNV

Kết luận nêu Mr Pips trình bày với Phong và Sơn nguyện vọng muốn thành lập bộ phận pháp chế trong công ty để hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện, thuyết phục khách hàng đầu tư chứng khoán quốc tế, forex nhằm hạn chế rủi ro nếu bị khách khiếu kiện.

Sơn tư vấn cần phải có bộ phận pháp chế hoặc quản trị rủi ro để làm việc với khách hàng và cả ba thống nhất để Nam nghiên cứu thêm, sẽ báo lại sau.

Mấy tháng sau, Nam tiếp tục ra Hà Nội và tổ chức cuộc gặp với những người trên tại một khách sạn. Nam trình bày việc nhân viên bị công an triệu tập làm việc do bị khách hàng tham gia đầu tư khiếu kiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nam nói với cả nhóm cần xây dựng bộ phận pháp chế, sau này đặt tên là Trung tâm quản trị rủi ro.

Trả lương 350 triệu/tháng cho "tổ tư vấn"

Cơ quan điều tra xác định sau cuộc gặp trên, bị can Phong đã gửi cho Mr Pips thông tin của người tên Nguyên (chưa xác định được nhân thân) để tuyển dụng làm quản lý Trung tâm quản trị rủi ro. Cả nhóm thống nhất trung tâm này sẽ là một bộ phận trong công ty chứ không hoạt động độc lập.

Ngoài ra, Nam cũng đặt vấn đề với Phong, Sơn về việc thành lập “tổ tư vấn” để hỗ trợ cho công ty và Trung tâm quản trị rủi ro.

Trong “tổ tư vấn” còn có luật sư tham gia để hỗ trợ xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên công ty nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ.

Cả nhóm bàn bạc xây dựng quy trình làm việc bằng văn bản để nhân viên xử lý, quy định những điều cấm với nhân viên trong khi tư vấn và hình thức xử lý nội bộ với người vi phạm.

Theo quy trình của "tổ tư vấn", khi nhân viên trong đường dây lừa đảo của Mr Pips bị “khiếu kiện” và bị công an xác minh, triệu tập thì Phong và Sơn có trách nhiệm tìm hiểu vụ việc, nắm tình hình để biết được mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Từ đó, "tổ tư vấn" sẽ tính toán xem nhân viên đó có nên đến cơ quan công an làm việc hay không, nếu đến thì luật sư sẽ đi cùng và tư vấn cách khai báo. Trong trường hợp nhân viên bị bắt giữ, luật sư sẽ đứng ra bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích cho nhân viên đó, kết luận điều tra nêu.

Nam cùng "tổ tư vấn" thành lập một nhóm trên mạng xã hội Telegram đặt tên là "Đầu tư rượu vang" để trao đổi xử lý các vụ việc. Sau đó, Nam thông báo trên nhóm việc công ty đã đồng ý cho thành lập Trung tâm quản trị rủi ro và sẽ trả lương cho "tổ tư vấn" 350 triệu đồng/tháng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10-2021 đến tháng 6-2023, Mr Pips Phó Đức Nam đã chuyển cho Phong hơn 6,4 tỉ đồng để trả công cho "tổ tư vấn". Trong số này, Phong bị cáo buộc hưởng lợi gần 2,2 tỉ đồng, chuyển cho Sơn 2 tỉ đồng và chia cho một luật sư 2,2 tỉ đồng.

Với hành vi trên, Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn bị cáo buộc phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho "siêu lừa" Mr Pips.

Cơ quan điều tra còn làm rõ riêng Phong có hành vi giúp Nam mua 4 thửa đất ở Tây Ninh nên bị đề nghị truy tố thêm tội rửa tiền.

Cơ quan điều tra đánh giá vụ án này có tính chất đặt biệt nghiêm trọng, Tiktoker Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc chủ mưu cầm đầu đường dây thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn