Bắt “siêu lừa” chiếm đoạt tài sản của nhiều cán bộ Công an tại gần 20 tỉnh, thành

Ngày 5/11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Quách Văn Lập (SN 1985, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, Quách Văn Lập từng làm bốc vác tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân (tỉnh Quảng Ninh). Hiểu biết sơ bộ về hoạt động buôn lậu, y đã nghĩ ra chiêu trò giả danh người dân có nguồn tin về các đường dây buôn lậu để liên hệ với lực lượng Công an qua tin nhắn SMS và Zalo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Quách Văn Lập (x). (Ảnh: Công an Lai Châu)

Bằng cách nói năng nhỏ nhẹ, tự nhận “có nguồn tin nóng” và “muốn phối hợp để giúp Công an”, Lập tiếp cận nhiều cán bộ Công an ở các tỉnh, thành khác nhau, tự giới thiệu là người đang nắm bắt tình hình buôn lậu từ Móng Cái – Quảng Ninh về Hà Nội, rồi “tuồn” hàng đi các tỉnh.

Sau khi lấy được lòng tin, Lập đề nghị chuyển tiền “hỗ trợ xăng xe, mua thiết bị, chi phí thu thập thông tin” từ 5 đến 10 triệu đồng/lần. Ngay khi các cán bộ chuyển khoản, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngày 2/11, Quách Văn Lập liều lĩnh nhắn tin cho Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu. Trong tin nhắn, đối tượng tự xưng “người dân muốn báo tin hàng lậu điện thoại từ Hà Nội lên Lai Châu”, đồng thời xin số điện thoại của Phòng Cảnh sát Kinh tế để “trao đổi nghiệp vụ”.

Tuy nhiên, bằng bản lĩnh nghiệp vụ và sự nhạy bén, Đại tá Phạm Hải Đăng đã phát hiện nhiều điểm bất thường trong tin nhắn của kẻ lạ. Ngay lập tức, đồng chí chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính và hành tung đối tượng.

Chỉ sau ít ngày rà soát, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được đối tượng là Quách Văn Lập, người từng có thời gian làm việc tại Quảng Ninh, hiện cư trú tại Phú Thọ. Toàn bộ hành vi lừa đảo được thực hiện từ xa qua điện thoại và mạng xã hội.

Ngày 5/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Quách Văn Lập về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Quách Văn Lập khai nhận, do khó khăn về kinh tế, Lập nảy sinh ý định giả danh người cung cấp thông tin tội phạm để chiếm đoạt tiền từ các cán bộ Công an. Từ năm 2024 đến nay, y đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ việc, chiếm đoạt gần 196 triệu đồng của cán bộ Công an ở 16 tỉnh, thành trên cả nước.

Điều đáng nói, trong các buổi hỏi cung, Lập vẫn tỏ ra bình thản, cho rằng “muốn giúp Công an nắm tình hình buôn lậu”, trong khi thực chất là lợi dụng niềm tin và uy tín của lực lượng Công an để trục lợi cá nhân.

Hành vi của đối tượng không chỉ thể hiện sự ngông cuồng, coi thường pháp luật, mà còn xúc phạm danh dự, hình ảnh của lực lượng thực thi công vụ.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, từ vụ việc trên, có thể thấy tội phạm công nghệ cao và lừa đảo qua mạng đang ngày càng biến tướng tinh vi, sẵn sàng nhắm tới cả lực lượng bảo vệ pháp luật. Tuy nhiên, với tinh thần cảnh giác, nhạy bén nghiệp vụ và sự vào cuộc quyết liệt, Công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng bóc trần thủ đoạn, bắt giữ đối tượng, chặn đứng chuỗi lừa đảo kéo dài trên phạm vi toàn quốc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các địa phương liên quan để làm rõ các vụ lừa đảo khác mà Quách Văn Lập đã thực hiện, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

