Ngân sách 500 triệu lần đầu mua ôtô, chọn xe xăng hay điện?

Với lần mua xe đầu tiên ở ngân sách 500 triệu đồng, đã bao gồm chi phí lăn bánh, ngoài cân nhắc câu chuyện sedan hay SUV, nhiều người còn cân nhắc cả giữa lựa chọn hệ truyền động xe xăng hay điện.

Sự khác biệt giữa 2 nhóm xe này không chỉ là sức mạnh động cơ, mà còn là chi phí vận hành, chi phí lăn bánh và sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Xe xăng - quen thuộc, đội chi phí

Ưu điểm của việc lựa chọn xe xăng là sự tiện lợi và quen thuộc. Từ lâu, động cơ xăng đã quen thuộc với nhiều người. Khi chọn mua xe xăng, người dùng sẽ vơi bớt nỗi lo về việc vận hành, nạp nhiên liệu khi di chuyển đường dài.

Hiện tại, các tùy chọn động cơ xăng trong ngân sách 500 triệu đồng thường dao động ở nhóm SUV hạng A, xe cỡ nhỏ hay sedan cỡ B bản tiêu chuẩn. Một số cái tên quen thuộc như Toyota Vios bản 1.5 E CVT, MG5 CVT, Omoda C5 Luxury đều có giá bán dưới 500 triệu đồng.

Tuy nhiên sau khi cộng thêm lệ phí trước bạ cùng các loại phí đăng ký biển số, chi phí lăn bánh có thể tăng lên tổng hơn 500 triệu đồng.

Sau khi cộng thêm chi phí trước bạ, phí đăng ký biển số, người mua cần chi đến hơn 500 triệu cho các mẫu xe xăng SUV cỡ A+ hay sedan B. Ảnh: TMV.

Nếu dưới mức 500 triệu đồng, các lựa chọn còn lại có thể kể đến như Kia Morning AT (439 triệu), Hyundai Grand i10 hatchback 1.2 AT (435 triệu), sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn (425 triệu đồng).

Nếu muốn nâng phân khúc xe lên nhóm SUV B, người dùng phải cân nhắc sang các mẫu xe đã qua sử dụng trên thị trường xe cũ. Mức giá sau lăn bánh của xe sẽ tùy vào phân khúc, đời xe hay số ODO đã đi.

Ví dụ theo tham khảo từ trang mua bán xe cũ, một chiếc Toyota Innova 2.0E đời 2019, với số ODO khoảng 101.000 km có giá khoảng 450 triệu đồng. Trong khi đó, một chiếc Suzuki Swift 1.2 AT đời 2023 có giá lên đến 499 triệu đồng.

Xe điện tiết kiệm phí lăn bánh

Xe điện sẽ là lựa chọn tốt hơn với các khách hàng ưu tiên tiết kiệm chi phí. Hiện tại, người mua xe điện trên thị trường đang được hưởng ưu đãi phí trước bạ, nhờ đó giảm chi phí lăn bánh hàng chục triệu đồng. Nhờ đó, khách hàng có thể nâng phân khúc xe lên khoảng SUV A-B tùy thương hiệu.

Ví dụ, VinFast VF 5 đang được bán với giá khoảng 496 triệu đồng, chưa bao gồm ưu đãi. Geely EX2 đang có giá khoảng 459-499 triệu đồng. Sau khi cộng thêm chi phí đăng ký, tổng giá sau lăn bánh chỉ khoảng 475-510 triệu đồng. Tuy nhiên khi chọn mua xe điện, khách hàng cần quan tâm đến hạ tầng trạm sạc và khả năng sạc điện khi di chuyển đường xa.

Hạ tầng trạm sạc là điều người mua xe điện cần quan tâm. Ảnh: VinFast.

Hiện tại, các mẫu xe điện đều có thể sạc tại hệ thống sạc từ công ty thứ 3 như EV Green, Rabbit EVC hay ESky. Chi phí có thể dao động khoảng 7.000-9.000 đồng/kWh. Người mua xe điện VinFast có thể sử dụng hệ thống trạm sạc độc quyền từ V-Green, hiện được miễn phí sạc đến ngày 10/2/2029, giới hạn 10 lần/tháng.

Nhìn chung, quyết định lựa chọn giữa xe xăng truyền thống hay xe điện thế hệ mới trong tầm giá 500 triệu đồng sau cùng vẫn phụ thuộc vào điều kiện vận hành thực tế và thói quen sinh hoạt của từng cá nhân. Nếu nhóm khách hàng trẻ tuổi đề cao sự tiện lợi, thường xuyên di chuyển đường dài và không muốn bận tâm về hạ tầng năng lượng thì các dòng xe xăng vẫn là lựa chọn quen thuộc.

Ngược lại, những người dùng ưu tiên tối ưu hóa chi phí lăn bánh, chủ yếu di chuyển trong đô thị và có thể linh hoạt trong việc sạc, xe điện sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Tác giả: Đan Thanh

Nguồn tin: znews.vn