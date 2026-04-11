Lý do Suzuki Fronx giảm giá sâu, vẫn “ế bền vững” ở Việt Nam?

Ra mắt hồi tháng 10/2025 với mục tiêu bán ra khoảng 2.500 xe trong năm 2026, tương đương hơn 200 xe mỗi tháng, Fronx được định vị là quân bài chiến lược của Việt Nam Suzuki. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại khi sau hai tháng đầu mở bán, mẫu xe này chỉ bàn giao được 116 xe, xếp cuối phân khúc SUV cỡ A – nơi cạnh tranh đang ngày càng khốc liệt bởi nhiều đối thủ mới lẫn cũ.

Khoảng cách doanh số giữa Suzuki Fronx và nhóm dẫn đầu là rất lớn. VinFast VF5 Plus gần như “một mình một ngựa” với trung bình tháng bán hơn 3.000 xe bán ra, trong khi Kia Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue đều đạt mức hàng trăm xe mỗi tháng. Trong bức tranh đó, Fronx càng trở nên lạc nhịp dù là tân binh. Trong 2 tháng đầu năm 2026, mẫu xe này mới chỉ bán được tổng cộng 190 xe - thấp nhất phân khúc.

Suzuki Fronx liên tục giảm giá sâu, nhưng vẫn “ế bền vững” ở Việt Nam.

Điều đáng chú ý là Suzuki đã nhanh chóng áp dụng chiến lược giảm giá mạnh ngay sau khi xe vừa ra mắt. Mức ưu đãi liên tục dao động 40-70 triệu đồng, thậm chí có thời điểm giá thực tế của Fronx chỉ còn dưới 500 triệu đồng – thấp hơn đáng kể so với niêm yết ban đầu. Các ưu đãi gần như kéo dài liên tục các tháng, tuy nhiên, động thái này vẫn không đủ để cải thiện sức mua, cho thấy vấn đề của mẫu xe không đơn thuần nằm ở giá bán.

Ở góc độ sản phẩm, Suzuki Fronx không thiếu điểm nhấn khi sở hữu thiết kế lai coupe thể thao, trang bị công nghệ tương đối đầy đủ và đặc biệt là hệ truyền động mild-hybrid – yếu tố hiếm thấy trong phân khúc. Tuy vậy, những lợi thế này chưa thực sự “đánh trúng” thị hiếu người dùng Việt, vốn ưu tiên không gian thực dụng, động cơ mạnh hoặc thương hiệu có độ tin cậy cao trên thị trường thứ cấp.

Bên cạnh đó, việc định giá ban đầu cao hơn nhiều đối thủ trực tiếp như Kia Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue khiến Fronx rơi vào thế bất lợi ngay từ vạch xuất phát. Khi giảm giá sâu, mẫu xe lại vô tình tạo tâm lý chờ đợi khuyến mãi từ phía người mua, làm chậm thêm nhịp bán hàng.

Câu chuyện của Fronx cũng phản ánh rõ nét bức tranh chung của Suzuki tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Hãng xe Nhật liên tục giới thiệu sản phẩm mới nhưng phần lớn không đạt kỳ vọng. Những cái tên như Ciaz, Celerio, Swift hay thậm chí Ertiga đều từng rơi vào tình trạng doanh số thấp và dần bị thị trường lãng quên.

Số liệu bán hàng cho thấy xu hướng đi xuống khá rõ. Năm 2023, Việt Nam Suzuki bán khoảng 13.300 xe, chiếm chưa đến 4% thị phần. Sang năm 2024, con số này giảm còn hơn 10.200 xe, và tiếp tục lao dốc trong năm 2025 khi lượng xe bán ra sau 9 tháng chỉ đạt hơn 4.400 chiếc. Nhiều mẫu xe chủ lực bị khai tử hoặc ngừng phân phối do sức mua yếu, cho thấy nền tảng kinh doanh thiếu ổn định.

Trong bối cảnh đó, việc Fronx là một sản phẩm hoàn toàn mới, đã nhanh chóng rơi vào nhóm xe bán chậm cho thấy bài toán của Suzuki không chỉ nằm ở từng mẫu xe riêng lẻ, mà còn ở chiến lược tổng thể. Khi thương hiệu chưa tạo được sức hút đủ lớn và hệ sản phẩm chưa phù hợp thị hiếu, việc giảm giá sâu khó có thể trở thành “đòn bẩy” dài hạn.

Theo số liệu bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 2/2026 vừa qua, Suzuki Fronx chỉ bán ra tổng cộng 52 xe.



Nếu không có những thay đổi mang tính căn cơ, Fronx nhiều khả năng sẽ đi theo “vết xe đổ” của các mẫu xe trước đó, trở thành một sản phẩm nữa góp phần kéo dài chuỗi ngày kinh doanh kém sắc của Suzuki tại Việt Nam.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành ôtô, việc Suzuki Fronx gặp khó trong việc cạnh tranh đến từ nhiều lý do. Trước hết, mẫu xe này gia nhập thị trường khi phân khúc SUV đô thị cỡ A tại Việt Nam đã trở nên "chật chội" với sự góp mặt của hàng loạt đối thủ "sừng sỏ". Những mẫu xe như Hyundai Venue, KIA Sonet hay Toyota Raize vốn dĩ đã có thời gian xây dựng hình ảnh và tệp khách hàng ổn định, trong khi Fronx mở bán muộn hơn và gặp không ít bất lợi trong việc tiếp cận người tiêu dùng. Bên cạnh đó, xét về trang bị và công nghệ, khách quan nhìn nhận, Suzuki Fronx cũng chưa tạo được khác biệt rõ rệt so với các đối thủ cùng phân khúc. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến tiện nghi hiện đại và công nghệ hỗ trợ lái, việc thiếu những điểm nhấn nổi bật có thể khiến mẫu xe này khó thuyết phục người mua.

Tác giả: Thảo Mai

Nguồn tin: kienthuc.net.vn