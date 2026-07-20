Loạt xe hybrid được công bố tại Việt Nam chỉ trong 1 tháng: Hầu hết là SUV Nhật, Hàn, có cả HEV, PHEV, giá từ hơn 600 triệu đồng

Công nghệ hybrid dường như đang nhanh chóng trở thành xu hướng tại thị trường ô tô Việt Nam gần đây. Chỉ trong một tháng, từ ngày 18/6 đến 18/7/2026, có tới 6 mẫu xe hybrid mới liên tiếp được giới thiệu ra thị trường. Bên cạnh các dòng xe mở bán thương mại ngay, nhiều mẫu xe điện hóa mới chỉ xuất hiện dưới dạng trưng bày thực tế nhằm thăm dò thị trường và nhận cọc sớm.

1. Hyundai Palisade thế hệ mới

- Phiên bản và giá bán:

Mức giá khởi điểm dự kiến cho Palisade từ 1,5 tỷ đến không cao hơn 1,7 tỷ đồng cho các bản thuần xăng và hybrid.

- Loại động cơ hybrid:

Hệ truyền động hybrid tự sạc gồm máy xăng tăng áp Smartstream G2.5 T-GDi và mô-tơ điện, công suất 334 PS và mô-men xoắn 460 Nm. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Các chế độ lái Eco, Sport, My Drive và 3 chế độ địa hình chuyên biệt (Bùn, Cát, Tuyết).

- Các điểm nổi bật khác:

Thiết kế hoàn toàn mới với cụm LED đa tầng phía trước. Ghế da Nappa ở tất cả các phiên bản. Cụm màn hình kép 12,3 inch, khay sạc không dây có khe tản nhiệt độc lập, điều hòa tự động 3 vùng, cổng sạc nhanh công suất lớn 100W phân bổ cho cả 3 hàng ghế và âm thanh cao cấp 14 loa Bose là điểm nhấn bên trong. Gói ADAS Hyundai SmartSense 2.0 thế hệ mới.

2. Hyundai Tucson phiên bản hybrid mới

- Phiên bản và giá bán:

Giá dự kiến không quá 999 triệu đồng cho phiên bản hybrid. Thời gian bàn giao xe dự kiến vào đầu tháng 9 năm nay.

- Loại động cơ hybrid:

Hệ truyền động hybrid tự sạc kết hợp giữa động cơ Smartstream G1.6 T-GDi và mô-tơ điện, công suất 235 PS và mô-men xoắn 367 Nm. Xe có hệ thống phanh tái sinh năng lượng tùy biến 4 cấp độ và các chế độ lái Eco, Sport, My Drive.

- Các điểm nổi bật khác:

Xe giữ nguyên toàn bộ ngôn ngữ thiết kế ngoại thất và cấu hình trang bị của phiên bản Tucson Turbo 1.6 T-GDi hiện hành. Tiện nghi gồm hệ thống âm thanh Bose 8 loa cao cấp và gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, hệ thống hỗ trợ lái thông minh e-Motion.

3. Jaecoo J5 hoàn toàn mới

- Phiên bản và giá bán:

Bốn phiên bản tương ứng ba cấu hình động cơ (Xăng, hybrid và thuần điện). Bản hybrid SHS-H Premium có mức giá trần dự kiến không quá 629 triệu đồng. Thời gian giao xe dự kiến từ tháng 8/2026.

- Loại động cơ hybrid:

Hệ truyền động hybrid tự sạc phối hợp động cơ xăng 1.5TCI và mô-tơ điện, công suất 224 hp và mô-men xoắn 295 Nm. Hộp số DHT150. Xe có hai chế độ lái Eco và Sport.

- Các điểm nổi bật khác:

Trang bị tiêu chuẩn có hệ thống treo sau độc lập đa điểm, kính cách âm hai lớp. Một vài điểm nhấn bên trong còn có trần kính toàn cảnh, sạc không dây, khoang lái dùng vật liệu kháng khuẩn/chống bám mùi phù hợp cho người nuôi thú cưng, camera 540 HD và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

4. Kia Carnival phiên bản hybrid mới

- Phiên bản và giá bán:

Bổ sung phiên bản Carnival 1.6 Turbo Hybrid Luxury 8S với giá niêm yết 1,399 tỷ đồng. Dòng xe này hiện có tổng cộng 3 phiên bản hybrid tại Việt Nam.

- Loại động cơ hybrid:

Hệ truyền động hybrid tự sạc gồm động cơ xăng 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 242 mã lực. Xe tích hợp công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC để ổn định thân xe khi đánh lái và giảm rung lắc cho hàng ghế sau.

- Các điểm nổi bật khác:

Cấu hình nội thất 8 chỗ ngồi linh hoạt. Trang bị ngoại thất gồm đèn chiếu sáng LED tự động, cửa hông trượt điện và cốp điện. Bên trong sở hữu màn hình kép 12,3 inch, điều hòa tự động 3 vùng và ghế lái chỉnh điện. Xe không có ADAS.

5. Mazda CX-60 hoàn toàn mới

- Phiên bản và giá bán:

Duy nhất một phiên bản 3.3T HEV, mức giá niêm yết là 1,699 tỷ đồng.

- Loại động cơ hybrid:

Hệ truyền động hybrid nhẹ kết hợp giữa động cơ xăng I6 3.3L tăng áp và một mô-tơ điện, công suất cực đại 280 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động AWD.

- Các điểm nổi bật khác:

Xe sử dụng bộ mâm đa chấu 20 inch. Nội thất được trang bị da Nappa, màn hình trung tâm 12,3 inch, đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, HUD, hàng ghế trước có làm mát và 12 loa Bose. Xe có gói ADAS và 7 túi khí.

6. Mazda CX-90 hoàn toàn mới

- Phiên bản và giá bán:

3 phiên bản: 3.3 Turbo HEV (7 chỗ) giá 1,899 tỷ đồng, 3.3 Turbo HEV (6 chỗ) giá 1,949 tỷ đồng và 2.5 PHEV (7 chỗ) giá 2,299 tỷ đồng.

- Loại động cơ hybrid:

Hai cấu hình hybrid đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD. Cấu hình hybrid cắm sạc (bản 2.5 PHEV) kết hợp động cơ xăng, mô-tơ điện và pin 17,8 kWh cho tổng công suất 323 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm với 4 chế độ lái. Cấu hình hybrid nhẹ (các bản 3.3 HEV) sử dụng máy xăng tăng áp I6 kết hợp mô-tơ điện và pin, sản sinh công suất 340 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm với 3 chế độ lái.

- Các điểm nổi bật khác:

Ngoại thất xe được trang bị đèn LED hoàn toàn, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện rảnh tay và mâm 21 inch. Nội thất bọc da Nappa (tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ), sở hữu màn hình kép 12,3 inch, HUD, âm thanh 12 loa Bose và gương tràn viền. Hệ thống an toàn gồm gói ADAS, camera 360 độ và 7 túi khí.

Tác giả: Khôi Nguyễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn