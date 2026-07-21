Thổ Nhĩ Kỳ đang là 'nhà vô địch World Cup phi chính thức'

Danh hiệu đặc biệt không thuộc về Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha khép lại hành trình World Cup 2026 bằng chức vô địch đầy thuyết phục sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết hôm 20/7. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Luis de la Fuente chưa thể sở hữu danh hiệu "Nhà vô địch thế giới không chính thức" (Unofficial Football World Championships - UFWC).

Khái niệm UFWC là một bảng xếp hạng do người hâm mộ xây dựng, hoạt động theo nguyên tắc "đai vô địch". Đội đang giữ danh hiệu sẽ mất ngôi nếu thua một trận quốc tế chính thức và đội đánh bại họ sẽ trở thành nhà vô địch mới. Mô hình này tương tự cách xác định nhà vô địch trong các môn đối kháng như quyền Anh.

Tại World Cup 2026, danh hiệu UFWC thuộc về Mỹ sau khi đội chủ nhà đánh bại Australia 2-0 ở vòng bảng hôm 19/6. Australia trước đó nắm giữ "chiếc đai" nhờ chiến thắng trước Kosovo hồi tháng 3/2026.

Dù sớm bị loại từ vòng bảng World Cup, Thổ Nhĩ Kỳ lại trở thành đội giành danh hiệu UFWC khi đánh bại Mỹ với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối. Chiến thắng giúp đại diện châu Âu kế thừa ngôi vị từ đội chủ nhà, bất chấp việc họ không thể vượt qua vòng bảng.

Thổ Nhĩ Kỳ trải qua kỳ World Cup đáng quên.

Thực tế, World Cup 2026 là giải đấu đáng quên với Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng này thua Australia và Paraguay trong hai lượt trận đầu, tung ra tới 62 cú sút nhưng không ghi nổi bàn thắng nào, khiến họ bị loại sớm. Chỉ đến trận đấu thủ tục với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ mới giành chiến thắng duy nhất, đồng thời bất ngờ giành danh hiệu UFWC.

Lịch sử của UFWC bắt nguồn từ năm 1967, khi người hâm mộ Scotland cho rằng chiến thắng trước tuyển Anh giúp họ trở thành "nhà vô địch thế giới" theo thể thức chuyển giao danh hiệu. Sau đó, bảng xếp hạng được mở rộng và tính ngược về các trận đấu quốc tế đầu tiên từ năm 1873.

Tính đến nay, Scotland là đội giữ danh hiệu UFWC nhiều nhất lịch sử với 86 lần đăng quang. Vì vậy, dù đang là nhà vô địch World Cup, Tây Ban Nha vẫn phải chờ thêm nếu muốn sở hữu danh hiệu độc đáo do người hâm mộ này tạo ra.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn