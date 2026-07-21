Bắt Hoàng Thị Thuý Sinh SN 2003 cùng 4 đồng phạm trong căn hộ chung cư

Vào hồi 14 giờ 00 ngày 13/7/2026, Công an xã Phụng Công (tỉnh Hưng Yên) đã tiến hành kiểm tra căn hộ số 2405 chung cư R1 Onsen phát hiện 4 đối tượng gồm: Chử Thanh Minh, sinh năm 2008, HKTT: Thôn Văn Giang, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Tuấn Thành, sinh năm 2006, HKTT: Thôn Như Lân, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên; Hoàng Thị Thuý Sinh, sinh năm 2003, HKTT:Đường Minh Khai, tổ dân phố 19, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang; Đỗ Thị Y.N., sinh năm 2009, nơi thường trú: Thôn Đăng Lâu, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Hưng Yên

Quá trình kiểm tra, các đối tượng tự nguyện giao nộp 01 chiếc đĩa sứ, bám dính chất tinh thể màu trắng (nghi là ma tuý); 01 chiếc thẻ cứng có bám dính chất tinh thể màu trắng (nghi là ma tuý); 01 ống nhựa màu xanh, có bám dính chất tinh thể màu trắng (nghi là ma tuý) cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Trong quá trình tổ công tác đang làm việc với 04 đối tượng bên trong căn hộ thì phát hiện Phạm Đ.H., sinh ngày 07/4/2009, HKTT: Thôn Long Hưng, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên đến, mở cửa vào trong phòng, đồng thời mang theo 01 túi xách bên trong có 01 hộp đựng nhiều túi nilon chứa chất dạng tinh thể, dạng cục, dạng viên nén màu hồng, màu xanh...nghi là ma túy cùng một số đồ vật liên quan.

Tang vật thu giữ tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Hưng Yên

Kết quả giám định xác định: Chất dạng tinh thể màu trắng bám dính trên bề mặt thẻ và một số đồ vật khác là ma túy loại Ketamine, không xác định được khối lượng. Các chất dạng tinh thể, dạng cục, dạng viên nén màu hồng, màu xanh do Phạm Đ. H. mang đến là ma túy, trong đó có 66,954g loại Ketamine, 6,052g loại MDMA, 0,093g loại Methaphetamine.

Ngày 17/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chử Thanh Minh, Nguyễn Tuấn Thành, Hoàng Thị Thuý Sinh, Đỗ Thị Y.N. về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Phạm Đ. H. về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn