"Ông hoàng đĩa nhựa Việt Nam" qua đời

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương qua đời ở tuổi 72 hôm 17/7 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Lễ viếng nam nghệ sĩ được tổ chức tại một cơ sở mai táng ở xã Vĩnh Lộc, TP.HCM từ tối 17/7 đến trưa 20/7. Sau lễ truy điệu, linh cữu của ông sẽ được đưa đến cơ sở hỏa táng tại phường Bình Hưng Hòa theo nguyện vọng của gia đình.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng chia sẻ hình ảnh đến viếng nghệ sĩ Vũ Linh Vương và xúc động viết: "Xin tiễn biệt người nghệ sĩ đã từng xoa đầu và nở nụ cười thân thương với Tô Hiếu từ thuở nhỏ. Tình cờ đi ngang một đám tang gần nhà, tôi bất chợt nhận ra đó là tang lễ của người nghệ sĩ năm xưa nên ghé thắp cho ông nén nhang. Lòng nghẹn ngào nhớ về một thời đam mê cải lương. Từ nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ nghệ sĩ Vũ Linh Vương, thường đi xem ông hát. Ông ca rất hay, lại vui tính...".

Tang lễ của nghệ sĩ Vũ Linh Vương được tổ chức một cơ sở mai táng ở xã Vĩnh Lộc, TP.HCM

Vũ Linh Vương sinh năm 1954, là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng từ thập niên 1970. Với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm cùng lối ca mùi mẫn, ông nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng công chúng.

Nam nghệ sĩ từng hoạt động tại nhiều đoàn cải lương nổi tiếng và biểu diễn cùng các tên tuổi lớn như Út Bạch Lan, Hà Mỹ Xuân, Minh Cảnh, Phương Tùng... Thời kỳ băng đĩa cải lương phát triển rực rỡ, tên tuổi của Vũ Linh Vương phủ sóng trên hàng loạt đĩa nhựa, cassette, từ đó được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng đĩa nhựa".

Tuy nhiên, cuộc đời của người nghệ sĩ tài hoa lại trải qua không ít biến cố. Sau giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, ông gặp khó khăn về kinh tế vì làm ăn thua lỗ, mất phần lớn tài sản.

Những cơn tai biến liên tiếp khiến sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, có thời điểm phải ngồi xe lăn, chống gậy để di chuyển và sống nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Ước nguyện lớn nhất của ông trong những năm cuối đời là được gặp lại con gái sau nhiều năm xa cách.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương mắc nhiều bệnh, sức khỏe suy yếu những năm cuối đời

Những năm cuối đời, Vũ Linh Vương được một người phụ nữ tên Thảo đưa về Bến Tre chăm sóc. Dù không phải người thân ruột thịt, bà vẫn tận tình lo cho ông từng bữa ăn, giấc ngủ và đưa ông tập phục hồi sức khỏe mỗi ngày. Chính sự cưu mang ấy đã giúp nam nghệ sĩ có được những tháng ngày cuối đời ấm áp hơn sau chuỗi năm tháng cô đơn và bệnh tật.

Sự ra đi của Vũ Linh Vương khép lại hành trình của một nghệ sĩ từng góp phần tạo nên thời kỳ vàng son của cải lương và băng đĩa nhựa tại Việt Nam. Dù cuộc sống tuổi xế chiều nhiều gian truân, khán giả vẫn luôn nhớ đến ông bằng giọng ca ngọt ngào, giàu cảm xúc và những bản vọng cổ đã in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Phụ nữ mới