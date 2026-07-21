Dàn cầu thủ Argentina đối diện án treo giò nặng

Hình ảnh xấu xí của các cầu thủ Argentina.

Theo Bộ luật Kỷ luật FIFA, cầu thủ có hành vi bạo lực hoặc tấn công đối thủ bằng đấm, đá, thúc cùi chỏ, cắn, nhổ nước bọt hoặc đánh người sẽ bị treo giò tối thiểu 3 trận.

Ngoài án cấm thi đấu, các cá nhân vi phạm còn có thể bị phạt tiền, trong khi Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cũng đối mặt nguy cơ bị xử lý nếu đội tuyển bị xác định có hành vi phi thể thao.

Chưa dừng lại ở đó, các biện pháp kỷ luật bổ sung sẽ được thực thi nếu FIFA thấy cần thiết, chẳng hạn tăng số trận treo giò hoặc áp dụng án phạt nặng hơn dựa trên tính chất vụ việc.

Theo hình ảnh ghi lại sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife, cầu thủ hai đội liên tục lao vào va chạm khi cảm xúc dâng cao. Leandro Paredes trở thành tâm điểm khi bị cáo buộc bóp cổ trung vệ Eric Garcia, sau đó cùng Thiago Almada quật ngã Gavi trong một tình huống hỗn loạn.

Ở một diễn biến khác, Nahuel Molina được cho là tung cú đấm về phía Rodri khi tiền vệ Tây Ban Nha chạy đến ăn mừng chức vô địch. Trung vệ Nicolas Otamendi cũng có màn tranh cãi gay gắt với Rodri, trong khi trợ lý HLV Roberto Ayala bị cho là lời qua tiếng lại với Dani Olmo.

Đây không phải lần đầu Argentina bị FIFA "đưa vào tầm ngắm" tại World Cup 2026. Trước đó, cơ quan quản lý bóng đá thế giới cũng xem xét khả năng kỷ luật đội bóng Nam Mỹ sau những hành động gây tranh cãi của các cầu thủ ở trận bán kết gặp Anh.

Ở chung kết, Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 với bàn thắng duy nhất do công của Ferran Torres.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn