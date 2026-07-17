Thay đổi thi giấy phép lái xe từ 1/3/2027, người dân cần nắm rõ

Cụ thể, Thông tư 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (có hiệu lực từ 1/7/2026, thay thế Thông tư 12/2025 của Bộ Công an) đã tăng số lượng câu hỏi, thời gian làm bài và điểm đạt của phần thi lý thuyết, áp dụng từ ngày 1/3/2027.

Đối với hạng A, A1, bài thi tăng từ 25 lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 lên 27 phút, thí sinh phải trả lời đúng ít nhất 36 câu để đạt.

Đối với hạng B, bài thi tăng từ 30 lên 50 câu, thời gian làm bài từ 20 lên 33 phút và phải trả lời đúng tối thiểu 45 câu.

Ôtô hạng C1, tăng số lượng câu hỏi từ 35 câu lên 60 câu, tăng thời gian làm bài từ 22 phút lên 40 phút, đạt khi trả lời đúng 54/60 câu hỏi.

Ôtô hạng C, tăng 40 lên 70 câu, tăng thời gian làm bài từ 24 phút lên 47 phút, đạt khi trả lời đúng 63/70 câu hỏi.

Ôtô hạng D1, D2, D, tăng số lượng câu hỏi từ 45 lên 80 câu (tăng thêm 35 câu), tăng thời gian làm bài từ 26 phút lên 53 phút, thí sinh phải trả lời đúng ít nhất 72/80 câu để đạt.

Đáng chú ý, với thi giấy phép lái xe ô tô hạng BE, D1E, D2E, DE, C1E, CE tăng từ 45 câu lên 90 câu lý thuyết.

Ảnh minh họa. (Nguồn: BĐT Chính phủ)

Khi hoàn thành bài sát hạch hoặc hết thời gian làm bài theo quy định, tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tính tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ.

Theo quy định mới, thí sinh phải hoàn thành tuần tự các phần sát hạch. Đối với ôtô, trình tự sát hạch gồm lý thuyết - thực hành trong hình - lái xe trên đường. Chỉ khi đạt phần thi trước, thí sinh mới được dự thi phần tiếp theo.

Thông tư 108/2026/TT-BCA cũng quy định việc chuyển tiếp đối với những trường hợp đã tham gia sát hạch trước thời điểm áp dụng thay đổi.

Theo đó, thí sinh thi giấy phép lái xe ô tô trước ngày 1/3/2027, nếu đã đạt các phần sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và lái xe trên đường thì được công nhận kết quả, cấp giấy phép lái xe theo quy định.

Trường hợp thí sinh sát hạch theo quy định tại Thông tư 12/2025/TT-BCA nhưng vắng hoặc chưa đạt một trong các nội dung lý thuyết, lái xe trong hình, lái xe trên đường thì phải thi lại nội dung chưa đạt theo quy định cũ. Từ ngày 1/3/2027, việc sát hạch lại nội dung chưa đạt áp dụng theo Thông tư 108/2026/TT-BCA.

Như vậy, người có kế hoạch học và thi giấy phép lái xe cần lưu ý mốc thời gian thay đổi, đặc biệt là phần lý thuyết khi số câu hỏi tăng đáng kể ở tất cả các hạng xe.

Tác giả: Minh Hoa (t/h theo Thanh Niên, Lao Động)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn