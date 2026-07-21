Vợ chồng giám đốc Herbitech lĩnh gần 40 năm tù

Chiều 20/7, TAND TP Hà Nội tuyên án 19 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech).

Bị cáo Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Herbitech, được xác định giữ vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sai phạm và bị tuyên tổng cộng 26 năm tù.

Trong đó, Khiêm lĩnh 11 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 6 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Trần Thị Huệ (vợ Khiêm) là người quản lý, điều hành Công ty Herbitech, bị xác định giúp sức tích cực trong quá trình sản xuất, tiêu thụ hàng giả và thực hiện các sai phạm về kế toán.

Tòa tuyên Huệ 7 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và 5 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 12 năm 6 tháng tù.

Như vậy, tổng mức án dành cho vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech là 38 năm 6 tháng tù.

Phạm Vũ Khiêm và các đồng phạm tại phiên tòa (ảnh: Giang Long/Tuổi trẻ).

Mười bảy bị cáo còn lại, đều là nhân viên hoặc cán bộ quản lý của Herbitech, bị tuyên từ 18 tháng tù treo đến 6 năm tù, tùy theo vai trò và mức độ tham gia vào hoạt động sản xuất hàng giả hoặc vi phạm quy định về kế toán.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Herbitech hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Để giảm giá thành, tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh, Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo thay đổi công thức của nhiều sản phẩm dạng siro, cốm, viên nang và viên nén so với hồ sơ đã công bố với cơ quan quản lý.

Các bị cáo đã cắt giảm hàm lượng nguyên liệu chính, thay thế bằng phụ liệu rẻ hơn hoặc giảm hoạt chất. Khiêm còn chỉ đạo lập, ký khống hồ sơ định mức kỹ thuật, phiếu xuất nhập kho và phiếu kiểm nghiệm nhằm che giấu sai phạm, đối phó cơ quan chức năng.

Bằng thủ đoạn này, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, với tổng số gần 13 triệu đơn vị gồm lọ, chai, hộp và gói.

Số hàng trên được bán cho 35 khách hàng, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, giúp các bị cáo thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm được quảng cáo dành cho trẻ em, người cao tuổi và người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Một số sản phẩm được nhắc đến trong hồ sơ gồm Ăn ngon Baby Shark, Bổ phổi Vương đan Xuyên Tâm Liên, Kha tử An phế đơn, Dạ dày Mộc Khôi và SunBee ăn ngon.

Ngoài việc sản xuất hàng giả, Phạm Vũ Khiêm còn bị xác định chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách tài chính.

Một hệ thống được dùng để theo dõi đầy đủ doanh thu và chi phí thực tế; hệ thống còn lại chỉ ghi nhận một phần doanh thu có hóa đơn để kê khai thuế, qua đó che giấu hơn 190 tỷ đồng doanh thu và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Sau đó, Khiêm chỉ đạo thành lập doanh nghiệp khác, sử dụng hơn 12 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để thuê đất, đầu tư xây dựng nhà máy và hợp thức hóa dòng tiền. Hành vi này được xác định cấu thành tội rửa tiền.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc vợ chồng Phạm Vũ Khiêm nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính từ việc bán hàng giả và kê khai sai sổ sách kế toán.

Tòa cũng kiến nghị Bộ Y tế cùng các cơ quan chức năng khẩn trương thu hồi toàn bộ sản phẩm giả do Công ty Herbitech sản xuất vẫn còn lưu hành trên thị trường, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

HĐXX đề nghị cơ quan quản lý tăng cường đối chiếu sản phẩm thực tế với hồ sơ công bố để sớm phát hiện trường hợp doanh nghiệp tự ý thay đổi thành phần, hàm lượng và công thức sản xuất.

Đối với người đã mua phải sản phẩm giả của Herbitech, tòa cho biết họ có quyền khởi kiện dân sự, yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại nếu có căn cứ.

Tác giả: Trần Sáng (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn