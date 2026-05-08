Ô tô tồn kho lớn, đại lý giảm giá sâu

Dù đại lý tung ra các mức giảm giá lên tới hàng trăm triệu đồng, người tiêu dùng vẫn có tâm lý chờ đợi những đợt giảm sâu hơn - Ảnh: CÔNG TRUNG

Xe mới về liên tục, xe cũ buộc phải giảm sâu

Ghi nhận tại một số đại lý ô tô ở TP.HCM đầu tháng 5-2026 cho thấy mặt bằng giá xe đang giảm mạnh, nhất là với các mẫu sản xuất năm 2024 - 2025 còn tồn kho. Không khí bán hàng khá trầm, trong khi nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các gói ưu đãi để thuyết phục khách chốt xe sớm.

Tại một số showroom ô tô trên trục quốc lộ 13, TP.HCM, nhân viên bán hàng cho biết nhiều mẫu xe xăng hiện được giảm trực tiếp bằng tiền mặt hoặc quy đổi từ các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo hiểm, bảo dưỡng.

Ở nhóm xe phổ thông, các mẫu sedan, MPV và SUV cỡ nhỏ đang được khuyến mãi dày đặc.

Toyota Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross được hỗ trợ từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ, kèm bảo hiểm thân vỏ và ưu đãi lãi suất vay trong năm đầu.

Honda City, BR-V và HR-V cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, cộng thêm bảo hiểm chính hãng.

Nhiều đại lý cho biết lượng ô tô tồn kho chủ yếu là các mẫu sản xuất năm 2024 và 2025. Trong khi số xe cũ chưa bán hết, các mẫu đời 2026 tiếp tục được đưa về sau Tết, làm nguồn cung vượt sức mua.

Tình trạng này buộc nhiều hãng và đại lý tăng ưu đãi. Các chương trình phổ biến gồm hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt, tặng bảo hiểm, bảo dưỡng hoặc ưu đãi lãi suất vay.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh ô tô cho rằng thị trường đang cạnh tranh gay gắt, đặc biệt giữa xe xăng và xe điện. Xe điện có nhiều lợi thế hơn về chi phí sử dụng và chính sách bán hàng, khiến xe động cơ đốt trong khó tiêu thụ hơn.

Nguồn cung xe mới vẫn ở mức cao, trong khi thị trường ô tô đang chịu áp lực tồn kho lớn - Ảnh: CÔNG TRUNG

Trong tháng 5-2026, các đại lý Isuzu hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Kia giảm giá tới 85 triệu đồng cho Sonet, Seltos và Carens. Mazda CX-8 giảm khoảng 60 triệu đồng, còn khoảng 880 triệu đồng/chiếc.

Skoda Karoq được hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt và tặng 1.000 lít xăng. Ford Territory giảm khoảng 60 triệu đồng/chiếc tại đại lý.

Mức giảm sâu nhất được ghi nhận ở Suzuki Jimny. Một số nhân viên bán hàng tại TP.HCM chào mẫu SUV này với giá thực tế 649 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết khoảng 140 triệu đồng. Mức giảm chủ yếu áp dụng cho xe sản xuất năm 2024.

Theo các chuyên gia ô tô, chương trình giảm giá sẽ còn kéo dài nếu sức mua chưa cải thiện. Trong bối cảnh xe đời mới tiếp tục về thị trường, áp lực xả hàng tồn, nhất là xe sản xuất năm 2024-2025 vẫn lớn.

Nguồn cung ô tô đổi chiều: xe nội tăng, xe nhập giảm Theo Cục Thống kê, tháng 4-2026 có khoảng 67.200 ô tô mới được bổ sung cho thị trường Việt Nam, gồm xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu. Con số này giảm 4,5% so với tháng trước, khi hơn 70.000 xe được đưa ra thị trường. Xe nhập khẩu nguyên chiếc giảm mạnh trong tháng 4. Cả nước nhập khoảng 17.000 ô tô, trị giá 486 triệu USD, giảm 32,7% về lượng và 17,6% về giá trị so với tháng 3. Tính chung 4 tháng, Việt Nam nhập khẩu 73.012 ô tô nguyên chiếc, trị giá 1,816 tỉ USD, tăng lần lượt 12,3% và 29,6% so với cùng kỳ 2025.

Tác giả: CÔNG TRUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ