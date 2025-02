Filip Nguyễn vắng mặt trận gặp Sông Lam Nghệ An vì án treo giò.



Với tấm thẻ vàng phải nhận ở trận gặp Thể Công Viettel tối 23/2, Filip Nguyễn sẽ vắng mặt ở trận gặp Sông Lam Nghệ An tới đây.

Tối 23/2, CLB Công an Hà Nội có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Thể Công Viettel. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô tạm vươn lên vị trí thứ 6 với 20 điểm và vẫn tiếp tục cuộc đua tới ngôi vô địch.

Bên cạnh 2 cầu thủ ghi bàn là Alan và Hugo Gomes, thủ môn Filip Nguyễn cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi ở trận đấu này. Đáng tiếc, thủ môn Việt kiều sẽ không thể ra sân ở trận đấu tiếp theo cùng Công an Hà Nội ở vòng 15 (gặp Sông Lam Nghệ An) do án "treo giò".

Cụ thể, tấm thẻ vàng ở trận gặp Viettel tối 23/2 là tấm thẻ vàng thứ 3 mà thủ thành Việt kiều phải nhận ở mùa giải này, do đó phải nghỉ thi đấu 1 trận theo quy định của ban tổ chức.

Với việc Filip Nguyễn không thể ra sân, HLV Polking nhiều khả năng sẽ điền tên thủ môn Đỗ Sỹ Huy. Thủ môn từng được ra sân ở trận gặp CLB Borneo (Indonesia) tại Shopee Cup.

Chia sẻ trước trận gặp Sông Lam Nghệ An, HLV Polking bày tỏ sự thận trọng: "Chúng tôi sẽ tận hưởng chiến thắng (trận thắng Thể Công Viettel) nhưng cũng phải hướng đến trận đấu tiếp theo với Sông Lam Nghệ An. Nếu thắng trận này nhưng mất điểm ở trận tới thì cũng không có ý nghĩa gì".

Với vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, Sông Lam Nghệ An đang có nguy cơ lớn phải thi đấu trận play-off cuối giải thậm chí là giành tấm vé xuống chơi ở Giải hạng Nhất Quốc gia mùa tới.

Dễ nhận thấy ngoại binh đang là điểm yếu của đội bóng này. Thống kê cho thấy, sau 14 vòng đấu tại V-League 2024/2025, Michael Olaha và Benjamin Kuku mới chỉ có tổng cộng 4 pha lập công. Điều đó giải thích tại sao, Sông Lam Nghệ An đang là 1 trong 2 đội bóng có thành tích ghi bàn kém nhất, bên cạnh SHB Đà Nẵng (9 bàn thắng).

Tác giả: Đại Phú

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại