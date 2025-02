Thắng chung kết ngược, SLNA hồi sinh từ sự nghi ngờ

SLNA đang cho thấy sự hồi sinh sau chiến thắng trong trận chung kết ngược trước Hải Phòng

Giai đoạn đầu mùa giải năm nay, SLNA tiếp tục sa lầy vào khủng hoảng. Viễn cảnh có thể phải xuống chơi ở hạng Nhất là điều khiến nhiều NHM xứ Nghệ cảm thấy ái ngại cho đội bóng sân Vinh. Nếu SLNA bị xuống hạng thì V.League sẽ không còn bất cứ đội bóng nào có thể “thọ” suốt chiều dài lịch sử của V.League.

Nói thế là bởi kể từ khi V.League ra đời thì SLNA chính là đội bóng duy nhất chưa từng bị xuống hạng. Có rất nhiều nghi ngại về việc SLNA có thể phải xuống hạng bởi chất lượng đội hình quá thấp so với mặt bằng chung cùng với đó tiềm lực tài chính không dồi dào nên càng “củng cố” cho những dự đoán rằng đội bóng sân Vinh sẽ rớt hạng sau khi mùa giải này khép lại.

Dường như đã rút ra kinh nghiệm từ mùa giải trước nên SLNA sớm bắt tay vào việc “chạy lũ” mà điển hình như việc đội bóng này đã thay HLV trưởng và cùng với đó là kế hoạch tăng cường lực lượng. Trung vệ Văn Khánh và tiền vệ Khắc Ngọc đã được SLNA mua về từ Nam Định và đây chính là tín hiệu thiết thực nhất cho kế hoạch cải thiện sức mạnh của đội bóng này.

Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Nghệ An để vực dậy đội bóng. Rất nhiều các trận đấu vừa qua, Chủ tịch rồi phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến động viên, theo dõi các cầu thủ SLNA tập luyện, thi đấu. Cùng với đó, SLNA cũng được treo thưởng lên đến 500 triệu đồng cho 1 trận thắng. Đây là những động thái quyết liệt để SLNA có thể hi vọng tạo nên bước ngoặt trên hành trình trụ hạng. Và đến vòng đấu thứ 11, SLNA lần đầu tiên giành chiến thắng tại V.League mùa này.

HLV Phan Như Thuật đã có nhiều sự thay đổi chiến thuật, cách dùng người giúp SLNA bứt lên

Đến vòng 13, đội bóng xứ Nghệ đã có trận đấu vô cùng ấn tượng trong trận “chung kết ngược” với Hải Phòng. SLNA đã giành chiến thắng vô cùng quý giá 1-0 trước đối thủ chính trong cuộc đua trụ hạng như Hải Phòng, HLV Phan Như Thuật bày tỏ: “SLNA đã giành chiến thắng ở trận đấu có ý nghĩa trước Hải Phòng. Điều đó góp phần thúc đẩy tinh thần, tạo sự tự tin cho các cầu thủ. Tất nhiên hành trình phía trước còn nhiều cam go nhưng tôi hy vọng đội bóng sẽ giữ được phong độ tốt như trận này để hoàn thành mục tiêu trụ hạng”.

SLNA đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà và quan trọng hơn lúc này họ đã tạm vươn lên xếp thứ 12 trên BXH với 12 điểm. “Trong giai đoạn đội bóng gặp nhiều khó khăn, thành tích chưa thể cải thiện thì sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tác động rất lớn đến sự quyết tâm của SLNA trong trận đấu với Hải Phòng. Chúng tôi sẽ chắt chiu từng cơ hội trong từng trận đấu để hi vọng gặt hái được kết quả tốt. Bây giờ 1 điểm cũng là điều rất quý giá còn nếu thắng thì quá tuyệt vời”, HLV Phan Như Thuật nói.

Sau trận thua đậm trước Hà Nội ở vòng 12 thì SLNA đã có nhiều thay đổi, điều chỉnh về nhân sự khi các trụ cột Văn Cường, Olaha chỉ được tung vào sân hiệp 2 trận gặp Hải Phòng và lập tức khiến đội khách bị bất ngờ. “Giai đoạn lượt đi, phong độ chưa được tốt do nhiều cầu thủ chấn thương và nhiều cầu thủ chưa bắt nhịp được cuộc chơi. Bây giờ, khi đã ổn định trở lại, lối chơi của đội có phần khởi sắc hơn, cầu thủ có nhiều niềm tin để hướng đến kết quả tốt”, ông Thuật nhấn mạnh. Chặng đường trụ hạng với SLNA mới chỉ bắt đầu nhưng lúc này ít ra đội bóng xứ Nghệ đã cho thấy ít nhiều sự hồi sinh để “chạy lũ”.

Tác giả: Thành Văn

Nguồn tin: bongdaplus.vn