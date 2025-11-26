FIFA “nhẹ tay”, Ronaldo không bị treo giò ở World Cup 2026

Ronaldo thoát án treo giò trong 2 trận mở màn tại World Cup 2026 sau khi phải nhận thẻ đỏ vì pha đánh nguội trong trận thua 0-2 của ĐT Bồ Đào Nha khi gặp ĐT Ireland. Án phạt thông thường dành cho hành vi này là treo giò 3 trận.

Ronaldo không bị treo giò tại World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, FIFA dường như cũng không muốn Ronaldo bỏ lỡ những trận đấu tại World Cup 2026 nên đưa ra án phạt có phần nương tay. Ronaldo vẫn sẽ bị treo giò 3 trận nhưng theo cách khá đặc biệt.

Cụ thể, Ronaldo bị treo giò trong trận thi đấu chính thức tiếp theo của ĐT Bồ Đào Nha. Đó là trận thắng 9-1 của ĐT Bồ Đào Nha khi gặp ĐT Armenia tại trận cuối vòng loại World Cup 2026. Hai trận còn lại sẽ thuộc dạng “án treo” trong vòng 1 năm.

FIFA thông báo nếu trong một năm tới, Ronaldo không có hành vi tương tự thì không bị treo giò 2 trận. Nếu tái diễn trong vòng 1 năm, Ronaldo sẽ tự động bị treo giò 2 trận, chưa bao gồm án phạt mới.

Án phạt này dựa trên việc đây là lần đầu tiên Ronaldo phải nhận thẻ đỏ trong 226 trận thi đấu cho ĐT Bồ Đào Nha. Ngoài ra, World Cup 2026 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Ronaldo trong sự nghiệp cầu thủ.

Tác giả: Như Đạt

Nguồn tin: vov.vn