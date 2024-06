Đường hơn 130 tỉ đồng nhiều năm không thông vì "tắc" 50 m mặt bằng

Dự án đường trục dọc Trung tâm thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An dài hơn 2,7 km (từ quốc lộ 48E thuộc địa phận thị trấn Quán Hành đến xã Nghi Trung) có tổng mức đầu tư là 135,106 tỉ đồng. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016, chủ đầu tư dự án là UBND huyện Nghi Lộc, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển An Việt.

Tuyến đường hơn 130 tỉ đồng nhiều năm không thông do chưa giải phóng được mặt bằng

Hiện tại tuyến đường còn khoảng 50 m chưa thể giải phóng mặt bằng

Mặt đường lầy lội sau nhiều năm thi công

VIDEO cận cảnh tuyến đường trên 130 tỉ đồng sau nhiều năm vẫn "đắp chiếu"

Sau nhiều năm triển khai thi công, tuyến đường trọng điểm này vẫn chưa thông do vướng khoảng 50 m mặt bằng chưa được giải phóng. Do thi công kéo dài, nhiều đoạn của tuyến đường này hiện cỏ dại mọc um tùm, thành nơi tập kết rác thải.

Ông Nguyễn Văn Hợp, trú thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, bức xúc: "Quá lãng phí, tuyến đường được đầu tư quy mô, đẹp nhất huyện, thế nhưng không hiểu sao sau nhiều năm xây dựng vẫn không thể hoàn thành để người dân đi lại".

Tuyến đường ngập nước, cây cỏ mọc um tùm

Các cấu kiện tập kết hai bên tuyến đường

Ông Lê Văn Đức, Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư và Phát triển hạ tầng huyện Nghi Lộc, cho biết dự án triển khai chậm là do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng khoảng 50 m tại nút giao với tỉnh lộ 542E nên không thể bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Mặc dù có biển cấm nhưng tuyến đường vẫn đầy rác thải

Cỏ dại mọc đầy giữa dải phân cách dọc theo những đoạn đường đã hoàn thành

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Bá Điệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thừa nhận nguồn vốn dự án đã được cấp đủ, tuy nhiên dự án chưa hoàn thành là do vướng đền bù, giải phóng mặt bằng 4 hộ dân. Hiện, huyện đang trình xin gia hạn kéo dài thời gian thi công dự án.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động