Đuối nước khi tắm biển ở Sa Huỳnh khiến 2 người tử vong, 1 trẻ mất tích

Sáng 13/7, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước nghiêm trọng tại khu vực bãi biển, khiến 2 người tử vong và 1 bé trai hiện vẫn đang mất tích.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 12/7, bà B T.T (67 tuổi), bà L T.C (60 tuổi) và một cháu trai V. TN (5 tuổi, cháu ngoại bà L T.C), cùng trú tại tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh, trong lúc tắm tại bãi biển thuộc khu vực bờ kè thôn Thạch By 2 đã không may bị sóng lớn cuốn ra xa bờ.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân tại kè biển Thạch By.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp cùng chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu vớt, tìm kiếm các nạn nhân.

Đến 18 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bà Trầm và bà Chờ.

Hiện tại, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tiếp tục phối hợp với người dân mở rộng phạm vi, tích cực tìm kiếm cháu Nhân.

Vụ việc đau lòng trên tiếp tục là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ mất an toàn khi tắm biển, đặc biệt tại các khu vực có sóng lớn, dòng chảy xa bờ nguy hiểm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần tuyệt đối tuân thủ các biển cảnh báo, lựa chọn các khu vực bãi tắm an toàn và có lực lượng cứu hộ túc trực để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn