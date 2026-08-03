Tìm thấy thi thể 3 trẻ em bị lũ cuốn trôi ở Sơn La

Ngày 2/8, trao đổi với PV, bà Ninh Thị Tâm Bình - Chủ tịch UBND xã Gia Phù (Sơn La) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 3 bé gái bị lũ cuốn trôi trên địa bàn. Hiện UBND xã cùng các cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình, để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Theo đó, vào chiều 1/8, mưa lớn xảy ra tại bản Chèo Bau, xã Gia Phù (Sơn La), khiến 3 trẻ em mất tích. Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Đến khoảng 19h cùng ngày, người dân phát hiện một xe máy mắc kẹt bên lan can ven đường. Từ thông tin này, gia đình phối hợp với lực lượng chức năng rà soát và xác định 3 bé gái mất tích gồm T.T.L. (SN 2012), T.T.N. (SN 2021) và T.T.T. (SN 2023, cùng trú tại bản Chèo Bau), đi làm nương nhưng không trở về.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 bị lũ cuốn trôi.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cháu T.T.N. tại suối Bau, cách vị trí chiếc xe máy khoảng 500-700m.

Hai giờ sau, thi thể cháu T.T.L. được phát hiện tại một con suối thuộc bản Nà Lạnh, cách nơi phát hiện xe máy khoảng 2-3 km.

Xuyên đêm, hàng trăm người tiếp tục tìm kiếm cháu T.T.T. Đến sáng 2/8, thi thể nạn nhân được tìm thấy gần khu vực hai cháu gặp nạn trước đó.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La, từ ngày 2 - 3/8, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 10mm - 40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc như ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Do đó, chính quyền các địa phương và nhân dân cần chú ý theo dõi thông tin cảnh báo, diễn biến thời tiết và chủ động phòng tránh để giảm tối đa mức độ các thiệt hại.

Tác giả: Văn Lịnh

Nguồn tin: congly.vn