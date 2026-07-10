Rủ nhau tắm hồ, 5 học sinh đuối nước t.ử v.o.n.g

Vụ đuối nước khiến 5 học sinh tử vong thương tâm.

Vụ đuối nước xảy ra tại hồ Y Thịnh thuộc Bon Đắk Prí (xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, sáng 10/7, 8 học sinh trường THCS Nâm N’Đir rủ nhau đi tắm hồ Y Thịnh. Không may 5 học sinh đuối nước, 3 em chưa xuống tắm khi thấy các bạn đuối nước đã chạy đi tìm người cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc.



Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Nâm Nung đã huy động người dân xung quanh khu vực đuối nước, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã tìm kiếm thấy thi thể 5 em. Danh tính các nạn nhân được xác định là Đ.M.T; L.T.Y.C; B.M.T; L.T.Ng; B.T.N.Y (đều sinh năm 2015, trú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung).

Hiện tại, UBND xã Nâm Nung cùng các cơ quan chức năng đang tích cực hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự và thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Tác giả: Trịnh Ninh

Nguồn tin: baophapluat.vn