Thí sinh tham gia thi thử cùng chuyên gia tại IELTS Fair 2026 - Ảnh: BC

Cần có lộ trình và mục tiêu rõ ràng

Ngày hội IELTS Fair 2026 do Hội đồng Anh tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội trong hai ngày 21 và 22-3, thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên, phụ huynh và người đi làm tham dự, trong bối cảnh phương thức tuyển sinh đại học và yêu cầu hội nhập quốc tế có nhiều thay đổi.

Từ góc độ đào tạo, bà Nghiêm Bảo Anh - giảng viên Đại học RMIT Việt Nam - cho rằng cách tiếp cận IELTS sẽ quyết định giá trị mà người học nhận được. Theo bà, không nên xem IELTS là mục tiêu ngắn hạn chỉ phục vụ tuyển sinh, mà cần nhìn nhận đây là quá trình giúp hình thành năng lực sử dụng ngôn ngữ một cách bài bản.

"Đừng xem IELTS là mục tiêu ngắn hạn chỉ phục vụ cho tuyển sinh. Nếu tiếp cận đúng phương pháp, lộ trình chinh phục IELTS sẽ là một cuộc cách mạng về tư duy sử dụng ngôn ngữ", bà Nghiêm Bảo Anh nói.

Nếu học đúng phương pháp, lộ trình này có thể trở thành một bước chuyển về tư duy, giúp người học rèn luyện khả năng phân tích, phản biện và giao tiếp học thuật - nền tảng để học tập, làm việc trong môi trường quốc tế, chứ không đơn thuần phục vụ kỳ thi.

Các chuyên gia trong phần tọa đàm tại IELTS Fair 2026 ở TP.HCM - Ảnh: BC

Ở góc nhìn du học, ông Tùng Phan - cố vấn di trú, Giám đốc Văn phòng CEI Toronto - nhận định IELTS hiện vẫn là chuẩn mực đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến tại nhiều đại học quốc tế.

Tuy nhiên thay vì chỉ coi đây là điều kiện cần, người học nên tận dụng quá trình ôn luyện như cơ hội làm quen với tư duy ngôn ngữ học thuật.

Theo ông, từ phân tích tài liệu, xây dựng lập luận đến trình bày quan điểm - những kỹ năng này đóng vai trò thiết yếu giúp sinh viên thích nghi nhanh với phương pháp giảng dạy ở nước ngoài.

Giá trị của IELTS vì thế không nằm ở điểm số, mà ở quá trình hình thành năng lực học thuật và khả năng hội nhập.

IELTS có còn lợi thế trong tuyển sinh đại học 2026?

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 quy định các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS chỉ được dùng để quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc tính điểm khuyến khích - không được áp dụng cả hai cho cùng một chứng chỉ trong cùng phương thức xét tuyển.

Về điểm khuyến khích, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức tối đa dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS chỉ còn 1,5 điểm (theo thang 30), giảm một nửa so với mức 3 điểm của những năm trước.

Ngoài ra, tổng điểm cộng trong một phương thức xét tuyển - gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích - không được vượt quá 10% thang điểm xét tuyển, tức tối đa 3 điểm (theo thang 30).

Thí sinh làm bài thi thử IELTS trên máy tính - Ảnh: BC

Thầy Đỗ Văn Trị, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, nhận định các điều chỉnh này chủ yếu nhằm hạn chế chênh lệch trong cách cộng điểm hoặc quy đổi điểm giữa các trường, đồng thời đảm bảo sự công bằng cho thí sinh.

Tuy nhiên theo ông, giá trị của IELTS không vì thế mà giảm đi. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao - đặc biệt ở các nhóm ngành như y dược hay kinh tế, chỉ một mức chênh lệch điểm nhỏ cũng có thể quyết định kết quả trúng tuyển.

Trong khi đó ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi tôn trọng và ủng hộ định hướng của quy chế tuyển sinh 2026 trong việc đặt năng lực thực chất của người học làm trung tâm, đảm bảo tính công bằng giữa các phương thức xét tuyển và khuyến khích sự chuẩn bị bền vững cho hành trình tương lai".

Mở rộng cơ hội học tập trực tuyến Theo ông James Shipton, IELTS Fair 2026 tiếp nối hành trình hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam trong việc nâng cao chuẩn năng lực tiếng Anh, mở rộng cơ hội tiếp cận các tiêu chuẩn đánh giá quốc tế uy tín và định hướng người học tập trung vào năng lực ngôn ngữ thực chất. Bên cạnh các tọa đàm, sự kiện còn có thi thử miễn phí, đánh giá năng lực trực tiếp, các lớp bootcamp nâng cao kỹ năng nói và viết, cùng hệ thống luyện thi IELTS Ready Premium. Một số hoạt động chấm bài viết và nói được hỗ trợ bởi công nghệ AI theo tiêu chí của kỳ thi IELTS chính thức. Theo Hội đồng Anh, các nền tảng học tập trực tuyến và chuỗi sự kiện định hướng miễn phí sẽ tiếp tục được mở rộng trên cả nước trong thời gian tới.

Tác giả: TRÚC LAM - TRỌNG NHÂN

Nguồn tin: tuoitre.vn