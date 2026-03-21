Dùng mạng xã hội, nhóm chat lôi kéo tới 34 triệu lượt xem phim lậu mỗi tháng

Trước khi đóng cửa, Rổ Phim vi phạm bản quyền hơn 18.000 phim - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Thông tin trên được ThS.LS Võ Trung Tín, Phó viện trưởng Viện Công nghệ bản quyền và Tài sản số, công bố tại lễ ra mắt viện này ở TP.HCM ngày 20-3.

Cụ thể, Rổ Phim bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2024 và hoạt động mạnh mẽ vào năm 2025, đến đầu năm 2026 thì tuyên bố ngừng hoạt động.

Trong thời gian đó, tổng lượng truy cập nền tảng này thu được là 103,3 triệu. Lượt truy cập trung bình hằng tháng là 34,46 triệu và lượng người dùng duy nhất (Unique visitors) 2,9 triệu. Đáng chú ý, xếp hạng toàn cầu của nền tảng cung cấp phim lậu này là 1.367 và đứng thứ 19 tại Việt Nam.

Tổng số lượng phim bị nền tảng Rổ Phim vi phạm bản quyền lên tới 18.077, đa phần là phim lẻ đến từ các nước Mỹ, Trung Quốc, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản với số lượng 14.594 phim, còn phim truyền hình là 3.483 phim.

Theo ông Tín, các hình thức vi phạm bản quyền của Rổ Phim rất nghiêm trọng và gây thiệt hại lớn cho các cá nhân và tổ chức.

Theo đó, nền tảng đã phát hành song song, đăng tải các bộ phim bom tấn cùng thời điểm phát hành trên nền tảng trả phí;

Phát phim rạp nhanh chóng: rò rỉ và phát tán các bản cam/HD của phim chiếu rạp chỉ sau 2-3 ngày hoặc 1 tuần công chiếu; streaming trực tuyến trái phép: bằng cách chiếm đoạt và phát lại luồng tín hiệu (livestream) của các chương trình bản quyền;

Phát tán phim bị cấm, khi cố ý đăng tải và duy trì các tác phẩm điện ảnh đã bị cơ quan quản lý nhà nước cấm lưu hành, chẳng hạn như phim có đường lưỡi bò, có yếu tố nhạy cảm…

Rổ Phim đã dùng mạng xã hội để thu hút người xem phim lậu như: fanpage Facebook có hơn 430.000 lượt theo dõi, nền tảng Threads có hơn 71.700 lượt theo dõi, và các nền tảng YouTube, TikTok, X.

Bên cạnh đó, Rổ Phim còn sử dụng các nền tảng như Discord với hơn 23.000 thành viên và Telegram hơn 3.300 thành viên để liên lạc, hướng dẫn người dùng lách luật, cung cấp VPN và thông báo tên miền dự phòng khi bị chặn…

Ứng dụng công nghệ bảo vệ bản quyền, quản lý tài sản số Ông Nguyễn Mạnh Quý, Viện trưởng Viện Công nghệ bản quyền và Tài sản số, cho biết Viện Công nghệ bản quyền và Tài sản số được thành lập nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong việc bảo vệ bản quyền, quản lý tài sản số và tăng cường an toàn trên môi trường số, góp phần xây dựng hệ sinh thái tài sản số minh bạch và bền vững tại Việt Nam. “Sự bùng nổ của tài sản số đang đặt ra bài toán cấp thiết để định giá, quản lý, bảo vệ và phải thượng tôn pháp luật. Mục tiêu cốt lõi của viện là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Viện tập trung vào các hoạt động trọng tâm như tư vấn, phổ cập công nghệ, tổ chức sự kiện, hội thảo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cộng đồng”, ông Quý chia sẻ.

Tác giả: ĐỨC THIỆN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ