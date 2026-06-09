'Bộ ba' Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng TV3 bị khởi tố

Theo thông tin doanh nghiệp công bố ngày 8/6, các cá nhân bị khởi tố gồm ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng công ty.

TV3 cho biết việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Doanh nghiệp đồng thời khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang được tổ chức và triển khai bình thường theo Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ hiện hành.

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT TV3 bị bắt tạm giam (Bên trái).

Công ty cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với các diễn biến phát sinh liên quan đến vụ việc theo quy định.

TV3 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng điện với tổng tài sản xấp xỉ 300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là doanh nghiệp mới nhất trong ngành điện ghi nhận biến động nhân sự cấp cao liên quan đến vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra.

Trước đó, ngày 15/5, CTCP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) công bố thông tin về việc 7 lãnh đạo và nhân sự nội bộ bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Tương tự, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1, mã chứng khoán: TV1) cũng thông báo ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT công ty bị khởi tố và bắt tạm giam.

Tại CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán: TV2), ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng, cũng đã bị khởi tố.

Các vụ việc trên nằm trong quá trình điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

Tác giả: Kỳ Thư

Nguồn tin: vietnamfinance.vn