Dừng dạy thêm, học thêm có thu tiền trong trường học: Rộn ràng hoạt động trải nghiệm sau giờ học

Một mặt tạo cơ hội trải nghiệm, phát triển năng khiếu cho học sinh, đồng thời giúp cha mẹ quản lý trẻ ngoài giờ chính khóa.

Cơ hội trải nghiệm, phát triển năng khiếu

Những năm qua, các trường tiểu học tại TPHCM tổ chức nhiều không gian, sân chơi sau giờ tan trường cho học sinh trong lúc đợi phụ huynh đến đón. Tham gia một số hoạt động đã giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát triển tư duy và tạo sự yên tâm cho phụ huynh.

Đơn cử, tại Trường Tiểu học Lê Văn Việt (TP Thủ Đức, TPHCM) đúng 16 giờ các khối lớp 3, 4, 5 tan trường, khối 1 và 2 tan muộn hơn 30 phút. Trong khi đó, không phải phụ huynh nào cũng tan làm sớm đến đón đúng giờ nên đơn vị đã tổ chức các câu lạc bộ: Nhảy hiện đại, mỹ thuật, võ cổ truyền, bóng rổ, cầu lông, đá bóng, cờ vua… cho học sinh tham gia.

Cô Văn Ngọc Tường Vy - giáo viên chủ nhiệm lớp 1.5, Trường Tiểu học Lê Văn Việt cho hay, khi tan trường, một số em được cha mẹ đón về, các em còn lại do phụ huynh tan làm muộn nên ở lại trường 1 – 2 giờ sau tan học. Do đó, các câu lạc bộ do nhà trường tổ chức đã đáp ứng được điều kiện của nhiều bậc cha mẹ.

“Tại lớp tôi chủ nhiệm, một nửa học sinh tham gia câu lạc bộ sau giờ học. Các em có năng khiếu môn nào tham gia hoạt động đó. Thực tế, khi tham gia các hoạt động ở trường sau giờ tan học đã giúp các em phát triển thể lực và các kỹ năng cần thiết. Đồng thời rèn luyện sức khỏe, tư duy, tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi không thể đón con đúng giờ”, cô Vy cho hay.

Tương tự, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (quận Gò Vấp) cũng tổ chức nhiều câu lạc bộ, sân chơi sau giờ học để học sinh tham gia lúc chờ phụ huynh đến đón. Cô Đỗ Thị Mai - Hiệu trưởng cho biết, đúng 15 giờ 45 phút, học sinh tan trường, trong khi đó nhiều cha mẹ do công việc nên phải 17 giờ mới đến đón. Do đó từ đầu năm học, trường đã lấy ý kiến phụ huynh về việc tổ chức các câu lạc bộ miễn phí và có trả phí để đăng ký cho con tham gia.

“Hiện có hơn 90% phụ huynh đăng ký cho con tham gia các hoạt động tại trường sau giờ học. Thực tế thời gian qua, nhiều phụ huynh mong muốn các câu lạc bộ hoạt động muộn hơn để thong thả việc đón con. Do đó, Câu lạc bộ Bóng rổ kết thúc lúc 18 giờ 30 phút, các hoạt động còn lại kết thúc lúc 19 giờ”, cô Mai cho hay.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên có con học Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (TP Thủ Đức) nhưng chỗ làm việc lại cách trường hơn 10km nên nhiều hôm không kịp đón đúng giờ tan trường. “Do đó, tôi đã đăng ký cho con tham gia Câu lạc bộ Võ thuật sau giờ học. May mắn nhà trường tổ chức nhiều sân chơi nên gia đình đỡ chật vật trong việc đón con và yên tâm khi gửi tại trường sau giờ học. Tham gia các hoạt động con tôi mạnh dạn và năng động hơn…”, chị Liên chia sẻ.

Nâng cao vai trò câu lạc bộ

Với học sinh yêu thích hội họa ở Trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Lào Cai (Lào Cai), niềm vui cuối ngày là được tập trung trong Câu lạc bộ Mỹ thuật để thỏa sức tạo hình.

Câu lạc bộ có hơn 40 học sinh các khối lớp, sinh hoạt vào cuối giờ học các buổi chiều. Những giờ học tại câu lạc bộ không chỉ giúp học sinh nâng cao kỹ năng mỹ thuật, mà còn tạo ra không gian vui vẻ, thoải mái để các em thể hiện sự sáng tạo. Em Hà Vũ Hoàng Yến - thành viên Câu lạc bộ Mỹ thuật, chia sẻ: “Ở câu lạc bộ em được cô dạy vẽ nhiều chủ đề khác nhau, nhờ đó, nét vẽ và cách tô màu của em đã chỉn chu hơn”.

Cô Nguyễn Thị Tô Châu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du chia sẻ: Nhà trường quán triệt đến từng thầy cô về việc không tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định; đồng thời nâng cao hơn nữa vai trò hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong trường để thu hút học sinh.

Tại Trường THCS Cam Đường (Lào Cai), đầu năm, toàn trường chỉ có 57 học sinh đăng ký tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật. Nhưng đến nay, khi thực hiện Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT, Câu lạc bộ Mỹ thuật, Âm nhạc của trường đã thu hút gần 100 em tham gia.

Chia sẻ của cô Đỗ Thị Hồng Vinh - giáo viên Mỹ thuật, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Cam Đường: “Ban đầu, Câu lạc bộ Mỹ thuật có 30 học sinh, nhưng hiện đã có 47 thành viên. Việc phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu mỹ thuật cho học sinh rất cần thiết, nhằm tìm ra những hạt nhân tốt cho hoạt động phong trào nhà trường. Hơn thế, tham gia câu lạc bộ trong trường sẽ giúp quản lý tốt học sinh khi không học thêm tại các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường”.

Trường THCS Đặng Chánh Kỷ là trường trọng điểm của huyện Nam Đàn (Nghệ An). Trước đây, dạy thêm, học thêm được coi như hoạt động quan trọng để nhà trường giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Cùng đó, các câu lạc bộ thể thao, văn hóa, nghệ thuật được phát triển.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Vương Linh chia sẻ, học sinh trường trọng điểm chịu áp lực học tập lớn, đến từ chính mục tiêu của các em và sự kỳ vọng từ gia đình. Vì vậy, tổ chức các sân chơi ngay trong trường học trước hết để các em được giải tỏa căng thẳng sau giờ học, tạo tinh thần vui tươi, phấn chấn. Đồng thời, tạo cơ hội để học sinh phát huy năng khiếu cá nhân bên cạnh việc học môn văn hóa.

Khi quy định mới về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, trường dừng hoạt động dạy thêm có thu tiền và duy trì bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, ôn thi cuối cấp miễn phí. Riêng với học sinh khối 6, 7, 8 nhà trường sẽ phụ đạo miễn phí cho các em sau khi kết thúc kỳ kiểm định chất lượng mũi nhọn. Cùng đó, các câu lạc bộ được “dành thêm đất” để phát triển, học sinh có nhiều không gian trải nghiệm. Theo thầy Linh, đây là cơ hội để nhà trường, giáo viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, hướng đến giáo dục toàn diện, tăng cường kỹ năng người học.

Quản lý bằng hoạt động ngoài giờ lên lớp

Công tác tại Trường THCS Hoàn Lãm (Quỳ Châu, Nghệ An) 6 năm, thầy giáo Tổng phụ trách Đội Hà Cảnh Dinh đã gây dựng, thổi lửa phong trào Đoàn, Đội trong trường, cuốn hút học sinh tham gia. Thầy sáng tạo nhiều chủ đề sinh hoạt ý nghĩa, thiết thực như “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”…

Các hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức như: Chương trình phát thanh, bảng tin nhà trường hay lồng ghép trong tiết chào cờ, sinh hoạt chi đội. Qua đó bồi đắp giá trị nhân văn, tình cảm gia đình, tình bạn bè, tình thầy cô cho học sinh.

Trường THCS Hoàn Lãm với đặc thù 100% học sinh dân tộc thiểu số đến từ 2 xã vùng cao đặc biệt khó khăn Châu Hoàn và Diên Lãm, cũng từng là 2 xã “nóng” về tình trạng buôn bán ma túy, số người nghiện cao. Hệ quả để lại đến nay, còn nhiều học sinh có bố hoặc mẹ đang đi tù vì buôn bán ma túy.

Là giáo viên Tổng phụ trách Đội, thầy Hà Cảnh Dinh luôn tâm niệm phải xây dựng phong trào, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, điểm tựa khi học sinh gặp khó khăn. Học trò có bố mẹ đang thụ án thường mặc cảm tự tin nên phải khéo léo để các em thấy đến trường là niềm vui, được đối xử công bằng, nhận sự quan tâm của thầy cô, từ đó tự tin học tập cho tương lai tốt đẹp.

Thầy Phạm Đức Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàn Lãm cho biết, quản lý đơn vị giáo dục có tính đặc thù, bên cạnh chuyên môn dạy học, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an, các đoàn thể xã hội tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa thu hút học sinh.

Chủ đề tập trung vào phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đặc biệt là xây dựng mục tiêu học tập, định hướng nghề nghiệp… Qua đó, một mặt nâng cao nhận thức, hiểu biết cho học sinh, mặt khác hỗ trợ gia đình quản lý, tránh để các em tụ tập cùng người xấu, sa vào tệ nạn xã hội.

Theo thầy Phạm Đức Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàn Lãm (Quỳ Châu, Nghệ An), nhà trường không chịu nhiều tác động của quy định mới về dạy thêm, học thêm, do từ trước tới nay, giáo viên đã dạy học phụ đạo miễn phí cho học sinh. Tuy nhiên, thời gian tới, nhà trường sẽ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch giáo dục năm học theo hướng tăng cường hoạt động ngoài giờ lên lớp có sự hướng dẫn của giáo viên. Điều đáng trân trọng là thầy cô đều ủng hộ, hết lòng vì học sinh, đoàn kết xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, ý nghĩa; giúp học sinh thấy gắn bó, vui vẻ, đến trường như một ngôi nhà an toàn, tin cậy.



