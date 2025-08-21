Học sinh trường ven biển vô địch chung kết English Challenge tỉnh Nghệ An

Em Lê Tiểu Bình - học sinh Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) vô địch chung kết Tiếng Anh English Challenge mùa 8. Ảnh: Hồ Lài

Sáng 21/8, chung kết sân chơi Tiếng Anh English Challenge mùa 8 năm 2025 do Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở GD&ĐT, các ban ngành liên quan đã diễn ra với sự tham gia của 4 thí sinh.

Trận chung kết được nối điểm cầu trực tiếp tại Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu (xã Diễn Châu) và Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2 (xã Vạn An). Bên cạnh đó, chương trình cũng được phát trực tiếp trên các nền tảng số khác của Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Vòng chung kết có 4 thí sinh tham gia, sau khi vượt qua gần 1.200 thí sinh ở các vòng loại. Ảnh: Hồ Lài

Sân chơi Tiếng Anh English Challenge mùa 8 được khởi động vào tháng 9/2024, thu hút nhiều thí sinh tham gia nhất từ trước đến nay với gần 1.200 em đến từ các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận.

Trải qua các vòng thi tuần, thi quý, 4 thí sinh xuất sắc đã được chọn vào vòng chung kết năm. Đó là các em Nguyễn Tiến Nam – lớp 4B, Trường Phổ thông Thực hành sư phạm Đại học Vinh; em Lê Hoàng Bách – lớp 5A, Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2 (xã Vạn An); em Lê Tiểu Bình - Lớp 5A, Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu (xã Diễn Châu); em Nguyễn Lê Thảo Nguyên – lớp 5G, Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (phường Trường Vinh).

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT và ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao giấy khen cho các thí sinh. Ảnh: Hồ Lài

Với chủ đề Technology, trận chung kết năm nay được diễn ra hấp dẫn với 4 phần thi gồm: phần thi Challenge (trả lời nhanh các câu hỏi), phần thi WORD SCAPE (điền ký tự còn thiếu vào chỗ trống), phần thi Speed (phần ứng xử trên sân khấu), phần thi Champion (bộ câu hỏi kiến thức).

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao phần thưởng cho các thí sinh giành giải Ba. Ảnh: Hồ Lài

Kết thúc cuộc thi, em Lê Tiểu Bình - Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu đã xuất sắc giành giải Nhất với 570 điểm. Đây cũng là thí sinh đến từ ngôi trường vùng biển của tỉnh Nghệ An.

Kết thúc các phần thi, hai em Nguyễn Tiến Nam và Lê Hoàng Bách cùng đạt điểm cao thứ 2 555 điểm, và trải qua câu hỏi phụ để phân định vị trí.

Kết quả, với việc trả lời đúng câu hỏi phụ, em Nguyễn Tiến Nam , Trường Tiểu học Thực hành sư phạm Đại học Vinh đã giành giải Nhì. Tiến Nam là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong 4 thí sinh.

Hai giải Ba của cuộc thi là em Lê Hoàng Bách và Nguyễn Lê Thảo Nguyên.

Đại diện ban tổ chức trao phần thưởng cho em Nguyễn Tiến Nam - giành giải Nhì chung cuộc. Ảnh: Hồ Lài

Cuộc thi English Challenge là một sân chơi Tiếng Anh ý nghĩa trên truyền hình dành cho học sinh ở lứa tuổi tiểu học. Qua đó, mang đến nhiều trải nghiệm, kiến thức bổ ích, niềm vui và sự thú vị cho các em học sinh, giúp các em tăng cường các kỹ năng ngoại ngữ cũng như kiến thức tổng hợp.

Sân chơi này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phong trào học tiếng Anh và tự học tiếng Anh đối với học sinh.

Ban tổ chức trao thưởng cho em Lê Tiểu Bình - xuất sắc vô địch chung kết và chúc mừng cá

Phần thưởng cho nhà vô địch có giá trị hơn 60 triệu đồng, trong đó có 1 suất trải nghiệm Trại hè Quốc tế Eureka Camp Singapore, Vòng nguyệt quế, Cup biểu trưng pha lê dành cho người chiến thắng

