Đăng tin sai sự thật trên Facebook, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an xã Vĩnh Thanh làm việc với trường hợp vi phạm

Ngày 15/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, xã Vĩnh Thanh vừa phát hiện, làm rõ và xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook của chị Đ.T.T (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Thanh) đăng tải bài viết vào ngày 1/4/2026 với nội dung sai sự thật. Ngày 5/4/2026, Công an xã Vĩnh Thanh đã mời chị Đ.T.T đến trụ sở để làm việc, xác minh nội dung liên quan.

Quá trình làm việc, chị T. thừa nhận đã thu thập, sao chép thông tin từ các nguồn chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, sau đó tự soạn thảo và đăng tải trên tài khoản cá nhân. Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích, chị T. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Ngày 10/4/2026, Công an xã Vĩnh Thanh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị T. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ).

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không lan truyền thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: phunuvietnam.vn