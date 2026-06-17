Bình luận sai sự thật trên Facebook, người đàn ông bị phạt

Ngày 17-6, Công an xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.S. (ngụ xã Phước Vĩnh Tây) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Đăng bình luận sai sự thật trên Facebook, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Theo cơ quan công an, trước đó N.V.S. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận dưới một bài viết tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông của Công an xã Tân Tập với nội dung sai sự thật, xuyên tạc và vu khống lực lượng công an.



Qua công tác xác minh, Công an xã Tân Tập đã mời N.V.S. đến làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.



Công an xã Tân Tập khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; chỉ đăng tải, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng.



Đồng thời, không đăng tải, bình luận hoặc phát tán thông tin sai sự thật, chưa được xác thực, hình ảnh đồi trụy hay nội dung kích động bạo lực, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: Báo Người lao động