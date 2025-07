Đúng 6 giờ sáng ngày 1/7, các chùa trên toàn quốc cử chuông, trống cầu quốc thái dân an

Your browser does not support the video tag.

Việc cử chuông, trống cầu quốc thái dân an để khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ngày hoạt động đầu tiên của các tỉnh, thành phố sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Đây là hành động cụ thể thể hiện và phát huy truyền thống Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử.

Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có Công văn số 284/HĐTS-VP1 về việc đề nghị các tự viện trên cả nước cử hành ba hồi chuông, trống cầu quốc thái dân an vào sáng 1/7/2025.

Hình ảnh về lễ cử chuông, trống cầu quốc thái dân an ở một số chùa, tự viện trên toàn quốc:

Đúng 6h sáng 1/7/2025, tại chùa Quán Sứ đã cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã cầu quốc thái dân an.

Các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni và phật tử chùa Quán Sứ tụng kinh và nghi lễ tâm linh cầu an, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Gần 1.000 tăng ni, phật tử Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trang nghiêm tổ chức Đại lễ cầu nguyện Quốc thái dân an.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội cho rằng: Việc hợp nhất và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là cuộc đại cách mạng về tổ chức bộ máy, là sự kiện lịch sử hiếm có, mang tính mạnh mẽ, toàn diện vì nước, vì dân.

