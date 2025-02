Du lịch tâm linh, lễ hội thu hút đông đảo du khách

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các điểm du lịch tâm linh trên cả nước đã đón hàng vạn du khách. Những ngôi chùa linh thiêng, đền thờ cổ, các khu di tích gắn liền với tín ngưỡng dân gian đều trong tình trạng đông nghịt người. Đền Hùng (Phú Thọ), Chùa Hương (Hà Nội), đền Trần (Nam Định), đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), Yên Tử (Quảng Ninh), Bái Đính (Ninh Bình), chùa Tam Chúc (Hà Nam)… là những địa điểm thu hút rất đông du khách dịp đầu năm.

Cùng với đó, những lễ hội xuân kéo dài từ Tết Nguyên đán đến hết tháng 2 âm lịch không chỉ là dịp để người dân chiêm bái, mà còn là cơ hội giao lưu văn hóa, tìm hiểu những giá trị tâm linh.

Bà Nguyễn Thị Hân (Hà Nội) chia sẻ: “Đầu năm, cả gia đình tôi đều dành thời gian đi chùa lễ Phật, cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Đây cũng là dịp để gia đình sum vầy, cùng nhau tận hưởng không khí thanh tịnh, an lành”.

Hiện nay, nhiều khu du lịch tâm linh còn kết hợp với du lịch sinh thái, tạo nên trải nghiệm phong phú hơn cho du khách. Các điểm đến như chùa Tam Chúc (Hà Nam) hay miếu Bà chúa xứ Núi Sam (An Giang) không chỉ có giá trị tâm linh, mà còn sở hữu phong cảnh thiên nhiên hữu tình, thu hút nhiều người đến chiêm bái và thưởng ngoạn.

Ngoài các điểm du lịch trong nước, nhiều du khách còn chọn hành hương đến những ngôi đền, chùa linh thiêng tại nước ngoài như chùa Shwedagon (Myanmar), chùa Wat Arun (Thái Lan), đền Tiger’s Nest (Bhutan), đền Meiji (Nhật Bản), đền Uluwatu (Indonesia), chùa Linh Ẩn (Trung Quốc)… Mỗi địa danh đều mang trong mình nét huyền bí và sức hút riêng, đem lại những trải nghiệm tâm linh khó quên.

Các công ty lữ hành cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng, tổ chức nhiều tour du lịch tâm linh kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa vùng miền. Ông Nguyễn Văn Tài, CEO VietSense Travel, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu du lịch tâm linh ngày càng cao, đặc biệt là trong dịp đầu năm. Do đó, VietSense Travel đã thiết kế hàng chục tour kết hợp hành hương, trải nghiệm lễ hội và nghỉ dưỡng để phục vụ tốt hơn cho du khách”.

Những bộ sản phẩm du lịch tâm linh, lễ hội xuân được nhiều hãng lữ hành xây dựng theo tiêu chí là các điểm đến được du khách yêu thích, lựa chọn trong các năm trước và có những hoạt động lễ hội đặc sắc để du khách trải nghiệm, tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục tập quán từng địa phương.

Theo ông Lê Công Năng, CEO Wondertour, yếu tố giúp lễ hội đầu năm mới thu hút du khách, đó là lễ hội phục vụ nhu cầu của khách, thỏa mãn mong muốn trải nghiệm của họ. Khi lễ hội được công bố sớm thời gian, địa điểm, quy mô, các dịch vụ… sẽ giúp du khách lên kế hoạch sớm để đặt vé máy bay, phòng lưu trú. Nhưng ngược lại, nếu việc công bố quá chậm thông tin của lễ hội khiến du khách khó sắp xếp thời gian, hoặc đã có lựa chọn khác. Các doanh nghiệp lữ hành cũng bị động, khó kết nối xây dựng tour tuyến.

CEO Wondertour cho rằng, để phát triển mạnh mẽ hơn, các lễ hội cần được tổ chức chuyên nghiệp, có kế hoạch truyền thông bài bản, công bố thông tin sớm để du khách dễ dàng lên lịch trình. Những lễ hội có tính tổ chức tốt, trải nghiệm phong phú sẽ thu hút đông đảo du khách và mang lại giá trị văn hóa - kinh tế bền vững.

Bên cạnh những trải nghiệm đáng giá, du khách cũng cần lưu ý một số điều khi tham gia các chuyến hành hương đầu năm. Theo đó, để chuyến đi trọn vẹn và ý nghĩa hơn, du khách nên chuẩn bị kỹ lưỡng như: trang phục lịch sự, kín đáo khi viếng đền, chùa. Giữ gìn trật tự, tôn trọng không gian linh thiêng, không chụp ảnh ở khu vực cấm. Thận trọng khi mua hàng gần các khu lễ hội, nên hỏi giá trước để tránh bị bắt chẹt. Cảnh giác với những hình thức “đặt lễ hộ” hay các gian hàng mạo danh chùa để bán đồ với giá cao.

“Nếu tham gia các lễ hội trên núi hoặc kéo dài nhiều ngày, cần đảm bảo thể lực, mang theo nước uống, thuốc men và trang phục phù hợp. Đặc biệt, cần đi theo đoàn, không tách nhóm để đảm bảo an toàn và có trải nghiệm tốt nhất”, CEO VietSense Travel đưa ra lời khuyên.

Có thể thấy, du lịch tâm linh không chỉ là hành trình tín ngưỡng, mà còn là cơ hội để mỗi người tìm về với giá trị văn hóa truyền thống, nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Trong nhịp sống hiện đại, những chuyến hành hương đầu năm giúp con người tĩnh tâm và còn tạo động lực cho một năm mới.

Dự báo trong những ngày tới, nếu thời tiết thuận lợi, các khu di tích, điểm du lịch tâm linh sẽ tiếp tục đón lượng lớn khách hành hương, tận hưởng chuyến du xuân, khám phá văn hóa, tâm linh và cầu chúc một năm mới an lành, hạnh phúc.

Tác giả: Hồ Hạ

Nguồn tin: baodautu.vn