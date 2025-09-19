Dự kiến chi hơn 400 tỉ đồng cho cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ việc

Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Hồ Thị Kim Ngân - Ảnh: TUẤN DŨNG

Tại buổi thông tin báo chí do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 19-9, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Hồ Thị Kim Ngân cho biết sơ bộ có 425 cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo hợp đồng lao động trước ngày 15-1-2019 thuộc diện hưởng chế độ theo nghị quyết 07/2025/NQ-CP.

Việc chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ công đoàn chuyên trách muộn nhất vào ngày 1-11. Dự kiến số tiền chi cho số cán bộ công đoàn chuyên trách theo chế độ hợp đồng nghỉ việc do sắp xếp bộ máy cần hơn 400 tỉ đồng.

"Các đơn vị sẽ ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc trong tháng 10", bà Ngân cho hay.

Theo Nghị quyết 07, cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo hợp đồng lao động (nhận lương, phụ cấp từ tài chính công đoàn) là 1 trong 5 nhóm nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng chính sách. Cụ thể:

- Người còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu sẽ hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

- Người còn 2 - 5 năm trước tuổi nghỉ hưu được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

Đồng thời, nhóm này được trợ cấp 4 tháng lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu hoặc trợ cấp 3 tháng lương hiện hưởng cho 15 năm đầu đi làm có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Từ năm thứ 16 trở đi, mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng lương hiện hưởng.

- Người còn 5 - 10 năm trước tuổi nghỉ hưu được trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,7 tháng lương hiện hưởng nhân với 60 tháng.

Đồng thời, nhóm này được trợ cấp 3 tháng lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu và được trợ cấp 3 tháng lương hiện hưởng cho 15 năm đầu đi làm có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Từ năm thứ 16 trở đi, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng lương hiện hưởng.

- Người không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi thì hưởng chính sách thôi việc một lần bằng 0,6 tháng lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc.

Đồng thời, được trợ cấp 1,5 tháng lương hiện hưởng cho mỗi năm đi làm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần cũng như hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

- Người đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng chính sách, chế độ giống như đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đã đủ tuổi nghỉ hưu. Kinh phí trợ cấp cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1-7 được lấy từ tài chính công đoàn.

Tổng liên đoàn Lao động lưu ý những người đủ điều kiện về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu ở các nhóm trên thì hưởng chế độ hưu trí và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ