Khi nào giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178?

Phải giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định 178 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đó là đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2025.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Bộ trưởng, đến nay, trong tổng số hơn 106.000 trường hợp nghỉ việc theo chính sách Nghị định 178, có gần 80.000 người đã được thanh toán chế độ. Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính cùng các bộ ngành, địa phương tập trung phối hợp để xử lý dứt điểm số còn lại, bảo đảm nhanh gọn, minh bạch.

Cũng liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng.

"Cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn để giúp địa phương triển khai hiệu quả phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, tránh tình trạng lúng túng, chậm trễ"- Bộ trưởng nêu rõ.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thúc đẩy chuyển đổi số để bảo đảm mục tiêu về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bà Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ cử một Thứ trưởng trực tiếp phụ trách, theo dõi tình hình để kịp xử lý các khó khăn cho cơ sở.

Về phía chính quyền địa phương, lãnh đạo Bộ Nội vụ nhấn mạnh phải phát huy tính chủ động, linh hoạt, năng động hơn trong quá trình vận hành, tránh tâm lý thụ động, trông chờ vào chỉ đạo từ Trung ương.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề xuất Thủ tướng Chính phủ chủ trì một cuộc họp để thảo luận, thống nhất một số nội dung lớn trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Cụ thể, vấn đề phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền sau 2 tháng triển khai; việc đánh giá cán bộ, công chức theo quy định Luật Cán bộ, công chức, đồng thời rà soát, phân loại và xác định tiêu chuẩn đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị; vấn đề khung vị trí, việc làm.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động