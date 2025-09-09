Bị kỷ luật, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xin nghỉ việc

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1976, quê quán: Bình Dương cũ) có học hàm Phó Giáo sư Y học, học vị Tiến sĩ Y khoa, Thầy thuốc Ưu tú. Theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Hiệp nghỉ việc từ ngày 8/9.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có thông báo xem xét, thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng, 3 đảng viên. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp lúc còn tại chức (hình: pnt.edu.vn).

Theo quyết định kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Hiệp là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nguyên ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối đại học, cao đẳng TP Hồ Chí Minh (từ tháng 8/2022 – 8/2024). Giai đoạn từ tháng 8/2022 - 8/2024, với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhiệm kỳ 2020 ⁃ 2025, ông Hiệp cùng chịu trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ông Nguyễn Thanh Hiệp đã có khuyết điểm, vi phạm. Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Hiệp thiếu trách nhiệm triển khai thực hiện 6 nghị quyết của Đảng ủy Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Lãnh đạo thực hiện và quyết định không đúng nguyên tắc, quy định về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ông Nguyễn Thanh Hiệp tổ chức đoàn đi công tác trong nước và ngoài nước không đúng thành phần, yêu cầu công việc. Thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều đảng viên, nhân viên có khuyết điểm, vi phạm.

Theo quyết định của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh, vi phạm của ông Nguyễn Thanh Hiệp gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của Đảng ủy, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và uy tín của cá nhân ông.

Sau đó, ông Nguyễn Thanh Hiệp còn có nhiều văn bản khẩn liên tiếp liên quan đến Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2025. Điều này khiến Đảng ủy Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thống nhất thu hồi quyết định của hiệu trưởng về thành lập tổ kiểm tra hoạt động của Hội đồng Khoa học và đào tạo, liên quan đề xuất thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2025. Ban chấp hành Đảng bộ đề nghị Hiệu trưởng nghiêm túc phê bình, rút kinh nghiệm và gửi báo cáo kiểm điểm.

Vào cuối tháng 4/2025, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hiệp theo quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 71/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 19/7/2021. Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Hiệp được chuyển về Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận công tác trước khi xin thôi việc.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân