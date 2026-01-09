Bí thư xã bỏ học chính trị đi chơi pickleball bị đề nghị không tái cử chủ tịch HĐND xã

Ông Phan Tất Phượng (bìa phải) cùng ông Đinh Hồng Thuật (giữa) tại giải pickleball "Vũ điệu pickleball tình yêu U90" - Ảnh: Người dân cung cấp

Ngày 8-1, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai xác nhận cơ quan này đã có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bờ Ngoong không giới thiệu tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phan Tất Phượng, Bí thư Đảng ủy xã.

Theo đó, khi cho ý kiến thẩm định đối với đề án giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND xã Bờ Ngoong nhiệm kỳ 2026 - 2030, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cơ bản thống nhất đề án.

Cụ thể, thống nhất tổng số người được giới thiệu ứng cử là 46 người; tổng số đại biểu được bầu theo quy định là 25 người. Đảm bảo tỉ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu nữ, người ngoài Đảng…

Tuy nhiên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bờ Ngoong không giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã và không giới thiệu tái cử chức danh Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phan Tất Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong.

Theo tìm hiểu, việc không giới thiệu tái cử chức danh trên đối với ông Phượng là do có liên quan việc ông này bị kỷ luật vì bỏ học chính trị đi chơi pickleball.

Bí thư xã và 2 phó chủ tịch xã bỏ học đi đánh giải "Vũ điệu pickleball tình yêu U90" Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, từ ngày 6 đến 8-9-2025, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới tất cả các điểm cầu xã, phường, đặc khu trên cả nước. Ông Phan Tất Phượng dù nằm trong diện tham gia lớp bồi dưỡng nhưng bị nghi ngờ không đi học, mà đi đánh giải "Vũ điệu pickleball tình yêu U90" được tổ chức vào ngày 7-9 tại sân bóng thuộc xã Chư Sê, Gia Lai. Những hình ảnh về giải đấu có mặt ông Phượng sau đó bị lộ ra ngoài, gây dư luận xã hội. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vào cuộc và kết luận ông Phượng cùng hai cán bộ khác là ông Đinh Hồng Thuật, Phó chủ tịch UBND xã Al Bá và ông Phạm Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Chư Sê, thiếu gương mẫu, chấp hành không đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật các ông: Phan Tất Phượng, Đinh Hồng Thuật, Phạm Văn Hoàng bằng hình thức khiển trách.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ