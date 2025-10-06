Sơn La ứng phó khẩn cấp với mưa lũ, sạt lở do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm qua đến sáng nay 6/10, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến gần 70mm. Dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn trong 1 -2 ngày tới; trong đó, các khu vực phía Bắc và Đông Nam của tỉnh như Vân Hồ, Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu... có mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Một số tuyến đường sáng 6/10 đã ghi nhận sạt lở, gây ách tắc giao thông

Đáng chú ý là mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực ở tỉnh đã gần bão hoà (trên 85%), hoặc đạt trạng thái bão hoà, vì vậy nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Chính vì vậy, chính quyền địa phương và ngành chức năng đang tích cực tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn nhân dân triển khai các biện pháp ứng phó.

Lũ về trên một số con suối

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường trong toàn tỉnh tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, khẩn trương các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

“Chúng tôi đã chỉ đạo trực 24/24h ở tất cả các xã trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt chú trọng các khu vực vừa xảy ra mưa lớn, ngập lụt vừa qua. Cùng với đó, chúng tôi đã khuyến cáo, cảnh báo đến tất cả nhân dân phải chủ động phòng chống, ứng phó với thiên tai, khi mưa đến phải di chuyển khẩn cấp lên nơi cao hơn và di chuyển khỏi những nơi có nguy cơ sạt lở cao. Tuyệt đối không ra sông, ra suối, không đi qua ngầm tràn vì có thể bị lũ cuốn trôi; không được ra sông, suối vớt củi, đánh cá… Đó những hành vi cấm tuyệt đối trong thời điểm mưa lũ xảy ra”, ông Nguyễn Thành Công nhấn mạnh.

Tác giả: Thu Thùy

Nguồn tin: Báo VOV