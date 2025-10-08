Sạt lở làm sập cổng chào xã Đồng Văn

Cổng chào xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang bị sập do sạt lở đất đá - Ảnh: Cổng TTĐT xã Đồng Văn

Thông tin từ xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) cho biết sáng 8-10, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra ngay vị trí cổng chào, làm sập hoàn toàn cổng chào xã Đồng Văn.

Tại hiện trường, khối lượng lớn đất đá từ ta luy dương sạt xuống, làm sập hoàn toàn cổng chào xã Đồng Văn, khiến giao thông bị chia cắt tạm thời.

Rất may thời điểm xảy ra sạt lở và sập cổng chào không có người qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng dọn dẹp, di chuyển cổng chào bị đổ sập - Ảnh: Cổng TTĐT xã Đồng Văn

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Đồng Văn đã nhanh chóng huy động lực lượng dân quân, công an xã cùng người dân trong khu vực khẩn trương dọn dẹp hiện trường, di chuyển các khối đất đá, cây đổ, đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp theo.

Đồng thời kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, lên phương án khắc phục bước đầu.

Cổng chào xã Đồng Văn khánh thành vào tháng 11-2024 có chiều rộng 10,5m, chiều cao 6,3m, được xây dựng từ 740 viên đá, gần 18,5m3 gỗ và trên 26.000 viên ngói âm dương với tổng kinh phí trên 1,5 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Đây là công trình kiến trúc, biểu tượng văn hóa của người dân vùng cực Bắc Tổ quốc. Đồng thời là điểm check-in nổi tiếng cho du khách khi tới xã Đồng Văn nói riêng, cao nguyên đá Đồng Văn nói chung.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ