120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi suýt được 'hô biến' thành thịt hộp

120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi được phát hiện tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Ảnh: Facebook công ty

Trước đó, Công an Hải Phòng phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, sau đó "phù phép" thành đồ hộp sạch.

Những người này đã thu gom được hơn 120 tấn đưa vào kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

Cơ quan chức năng xác định Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã tập kết hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi trong kho, trong đó có nhiều hộp thịt thành phẩm đã chế biến xong.

Lực lượng chức năng đã thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức tiêu hủy hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ