Du khách bị voi giẫm chết ở Thái Lan

Kiểm lâm địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 2/2 tại khu cắm trại của đơn vị bảo tồn Kho Yor 4 trong Vườn quốc gia Khao Yai, Thái Lan.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang kiểm tra thi thể du khách bị voi tấn công tại Vườn quốc gia Khao Yai ngày 2/2. Ảnh: Prasit Tangprasert.

Nạn nhân là nam du khách Thái Lan, 69 tuổ. Khi đang đi dạo buổi sáng cùng vợ, ông bị con voi đực tên Phlai Oyewan tấn công và giẫm chết. Giám đốc Vườn quốc gia Khao Yai Chaiya Huayhongthong cho biết người vợ thoát nạn nhờ các kiểm lâm kịp thời xua đuổi con voi.

"Đây là nạn nhân thứ ba thiệt mạng do Oyewan" ông Chaiya nói và cho biết cá thể voi này có thể còn liên quan đến một số vụ tử vong khác chưa được làm rõ. Giới chức sẽ họp vào ngày 6/2 để bàn biện pháp xử lý, trong đó có khả năng di dời con voi hoặc áp dụng các biện pháp nhằm thay đổi hành vi của nó.

Số liệu của Cục Vườn quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan cho thấy, từ năm 2012 đến nay, hơn 220 người, bao gồm cả du khách, đã thiệt mạng do voi hoang dã tấn công.

Voi Phlai Oiwan tại Vườn quốc gia Khao Yai (Thái Lan). Ảnh: Prasit Tangprasert.

Quần thể voi hoang dã tại Thái Lan tăng nhanh, từ 334 cá thể năm 2015 lên gần 800 cá thể vào năm ngoái. Trước thực trạng này, giới chức đã triển khai tiêm vaccine tránh thai cho voi cái nhằm kiểm soát số lượng.

Trước đó, tháng 1/2025, một du khách Tây Ban Nha tử vong khi đang tắm cho voi tại một khu bảo tồn ở miền nam Thái Lan. Tháng 12/2024, một du khách khác cũng bị voi giết chết tại vườn quốc gia ở tỉnh Loei, miền bắc nước này.

Các vụ voi tấn công gây chết người gần đây còn được ghi nhận tại nhiều quốc gia khác. Tháng trước, giới chức Ấn Độ cho biết một con voi hoang dã đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 15 người bị thương tại các khu rừng ở bang Jharkhand. Tháng 7/2025, hai phụ nữ đến từ Anh và New Zealand tử vong khi bị một con voi cái lao vào tấn công tại Công viên Quốc gia South Luangwa, miền đông Zambia. Tháng 4/2025, Kenya ghi nhận một người đàn ông 54 tuổi thiệt mạng do voi tấn công tại khu vực miền trung nước này.

Một góc vườn quốc gia Khao Yai. Ảnh: Khao Yai National Park

Khao Yai là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lâu đời và nổi tiếng nhất Thái Lan, nằm cách Bangkok khoảng ba giờ lái xe. Đây là vườn quốc gia đầu tiên của nước này, được thành lập năm 1962 và là một phần của quần thể rừng Dong Phayayen - Khao Yai, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Khu bảo tồn trải rộng qua nhiều tỉnh miền trung Thái Lan, gồm rừng mưa nhiệt đới, thác nước, đồng cỏ và hệ động thực vật phong phú. Nơi đây nổi tiếng với các loài như voi châu Á, bò tót, hươu nai, vượn và nhiều loài chim quý hiếm. Voi hoang dã thường xuất hiện vào sáng sớm hoặc chiều tối, đặc biệt gần các tuyến đường và khu cắm trại, khiến khu vực vừa hấp dẫn du khách, vừa tiềm ẩn rủi ro nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn.

Tác giả: Tuấn Anh (Theo AFP, Bangkok Post)

Nguồn tin: vnexpress.net