Voi dữ Thái Lan giết chết du khách thứ 3, người vợ may mắn được cứu

Nạn nhân là một du khách Thái Lan 65 tuổi đến từ tỉnh Lopburi. Theo ông Chaiya Huayhongthong, Giám đốc Vườn quốc gia Khao Yai, người đàn ông đang đi dạo buổi sáng cùng vợ thì bị con voi đực tên Oyewan giẫm chết. Người vợ may mắn thoát nạn sau khi các nhân viên kiểm lâm kịp thời xua đuổi con vật ra xa.

Voi Thái Lan. Ảnh: Reuters.

“Đây là người thứ ba được xác nhận thiệt mạng do voi Oyewan gây ra", ông Chaiya cho biết, đồng thời không loại trừ khả năng con voi này còn liên quan đến một số trường hợp tử vong khác chưa được làm rõ.

Theo ông Chaiya, nhà chức trách dự kiến sẽ họp vào ngày 6/2 để quyết định biện pháp xử lý đối với con voi, bao gồm khả năng di dời đến khu vực khác hoặc áp dụng các biện pháp can thiệp nhằm thay đổi hành vi. Dữ liệu của Cục Công viên quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan cho thấy, kể từ năm 2012, hơn 220 người, bao gồm cả du khách, đã thiệt mạng do các vụ voi rừng tấn công trên cả nước.

Số lượng voi rừng ở Thái Lan đã tăng từ 334 con vào năm 2015 lên gần 800 con vào năm 2025, khiến chính quyền phải tiêm vắc-xin ngừa thai cho voi cái nhằm kiểm soát sự gia tăng dân số chóng mặt của chúng. Một con voi đã giết chết một nữ du khách người Tây Ban Nha khi người này đang tắm cho con voi tại một khu bảo tồn ở miền nam Thái Lan vào tháng 1/2025. Một du khách khác đã bị voi giết chết tại một công viên quốc gia ở tỉnh Loei, miền bắc Thái Lan vào tháng 12/2024.

Gần đây, đã có những vụ tấn công chết người của voi ở những nơi khác trên thế giới. Tháng trước, các quan chức ở Ấn Độ cho biết một con voi rừng hung dữ đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 15 người bị thương tại bang Jharkhand. Tháng 7 năm ngoái, hai phụ nữ đến từ Anh và New Zealand đã bị voi giết chết khi họ đang đi bộ safari (khám phá thiên nhiên hoang dã) ở Zambia.

Ngoài ra, các vụ voi tấn công gây chết người cũng được ghi nhận tại Kenya và Vườn quốc gia Kruger của Nam Phi trong năm 2025.

Tác giả: Trí Nhân

Nguồn tin: vov.vn