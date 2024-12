Dự báo thời tiết ngày 22/12: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cực mạnh gây thời tiết xấu

Nhận định thời tiết từ nay đến ngày 29/12 Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ nay đến hết năm, khu vực miền Bắc, trong đó có Hà Nội có thể ảnh hưởng bởi 3 đợt không khí lạnh tăng cường, cường độ mạnh nhất là khoảng ngày 26-27/12. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trong đó, từ đêm 21/12 đến ngày 22/12 đêm không mưa, ngày nắng. Khu vực này tiếp diễn hình thái thời tiết trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nghệ An, Hà Tĩnh mưa rải rác. Trời rét. Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ khoảng 23-25/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, ngày 26/12 mưa giảm dần. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Khoảng đêm 23/12 đến ngày 25/12, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngoài ra, theo bảng cập nhật nhiệt độ và dự báo thời tiết 10 ngày tới tại Hà Nội của cơ quan khí tượng, ngày mai 21/12, nhiệt độ Thủ đô duy trì ngưỡng 11-23 độ C, trời có mây, không mưa. Ngày 22/12, nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội giảm nhẹ về ngưỡng 22 độ C và tăng trở lại 23 độ C trong ngày 23/12. Hai ngày này, ban đêm ở Hà Nội trời tiếp tục rét sâu 11 độ C. Ngày 24-25/12, nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Hà Nội phổ biến 22 độ C, ban đêm tăng nhiệt lên ngưỡng 15-16 độ C, trời nhiều mây, không mưa. Ngày 27/12, nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội tiếp tục giảm xuống 21 độ C nhưng ban đêm lại tăng lên 17 độ C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm thấp. Từ 27-29/12, Thủ đô trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất giảm về ngưỡng 20 độ C, thấp nhất dao động 15-16 độ C.