Dự báo sắp có mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Ngãi

Dự báo có mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Ảnh minh họa: TTXVN



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng gần sáng và sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; từ ngày 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Dự báo có mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.

Trong ngày 19/10, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này: Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19–21 độ C; vùng núi và trung du 17–19 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày 19/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ C.

Từ sáng sớm 19/10 đến hết đêm 19/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi 60-120mm, cục bộ có nơi trên 220mm; ở Nghệ An đến Bắc Quảng Trị 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo cường suất mưa lớn: >80mm/3h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo từ ngày 20/10, mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão Fengshen, trong ngày và đêm 19/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; riêng vùng biển phía Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-5,0m. Từ chiều tối và đêm 19/10, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,0m.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 9/10, ở Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m. Riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông chiều và đêm 19/10 có mưa bão.

Cảnh báo ngày và đêm 20/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, biển động rất mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-3,0m.

Thời tiết cụ thể cho các vùng như sau:

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ C, Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ C. Phía Bắc (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nnhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tác giả: Ngọc Trần

Nguồn tin: bnews.vn