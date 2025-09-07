Dự báo 6 tỉnh thành có mưa lớn do hoàn lưu trực tiếp của bão số 7

Dự báo hướng di chuyển và cường độ bão lúc 8 giờ ngày 7/9/2025. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Dự báo thời tiết bão số 7 có thể gây mưa cho các tỉnh miền núi phía Bắc

Theo thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 7/9, tâm bão số 7 trên vùng biển bắc của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 8-9, giật cấp 11 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10 km/h.

Đến 4 giờ ngày 8/9, tâm bão trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất cấp 10, giật 13. Bão sau đó chuyển hướng tây bắc đi vào đất liền Trung Quốc với tốc độ 10-15 km/h.

Đài khí tượng Nhật Bản hôm nay đã nâng nhận định bão sẽ đạt cực đại 90 km/h trước khi vào tỉnh Quảng Đông, sau đó đi chếch về các tỉnh miền núi Việt Nam rồi suy yếu.

Đài khí tượng Hong Kong dự báo bão có thể mạnh lên 110 km/h, vùng áp thấp khi suy yếu có thể gây mưa cho các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 7 hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, vị trí hình thành ở phía bắc Biển Đông, tuy nhiên điểm hình thành là khá cao, ở khu vực phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía bắc.

Đổ bộ vào Trung Quốc, bão sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp và trôi theo hướng tây về phía Việt Nam.

Dự báo thời tiết những ngày tới ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây sẽ cơn bão khá đặc biệt và trái quy luật.

Điểm hình thành bão khá cao, khu vực phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía bắc, tiến vào Trung Quốc. Trong khi đó, theo quy luật thông thường, thời điểm này trong năm là khoảng thời gian mà cơn bão thường tác động đến Bắc Bộ hoặc Bắc Trung Bộ nước ta.

Nhiều khả năng từ chiều và đêm ngày 9 đến 11/9, hoàn lưu hậu bão sẽ gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, trọng tâm là trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão vùng biển bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 3-5 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 8/9-16/9, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến mưa rào và dông vài nơi.

Trong đó, từ 9-11/9, khả năng hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là trung du và vùng núi Đông Bắc Bộ, cục bộ mưa rất to.

Các tỉnh Nghệ An đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi, đêm 9-11/9 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Các khu vực khác chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác giả: Trang Linh

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn