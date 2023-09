Dự án 'tai tiếng' chính thức bị thanh tra

Tỉnh Nghệ An chính thức thanh tra “Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở biệt thự” Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào.

“Băm nhỏ” đất vàng

Đó là dự án “Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở biệt thự” tại phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư. Dự án này luôn được nhắc đến vì “băm nát quy hoạch” khiến dư luận bức xúc. Dự án được thực hiện trên khu đất rộng 4.054m2 nằm án ngữ trên đại lộ Lê Nin.

Vào năm 2006, Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Nghệ An (sau này là Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nghệ An) được UBND tỉnh cho phép khảo sát lập quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc với quy mô chiều cao tối thiểu 9 tầng trên khu đất nói trên. Tuy nhiên, do có vướng mắc trong việc đền bù, tái định cư cho một hộ dân, mãi đến cuối tháng 9/2009, công tác giải phóng mặt bằng khu đất thực hiện dự án của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nghệ An mới được hoàn thành. Đến tháng 12/2009, khu đất 4.054m2 bên đại lộ Lê Nin được “chuyển giao” cho Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào.

Cụ thể, tại Quyết định số 6938 ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cấp Giấy chứng nhận cho Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào có mã số BA 834104 với tổng diện tích 4054,0m2, mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Đến năm 2010, tại Quyết định 1810 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở và chung cư cao tầng, do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 2 khu A và B. Khu A có diện tích 2.605,74m2, bố trí công trình cao 22 tầng (không kể tầng hầm) với chức năng dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở chung cư cao tầng, diện tích xây dựng 1.122m2. Khu B với diện tích 1.448,26m2, chỉ bố trí vẻn vẹn 2 lô nhà ở biệt thự cao 4 tầng. Trong đó lô B1 có diện tích 726,22m2, lô B2 diện tích 722,04m2, mật độ xây dựng trong 2 lô đất này tối đa là 40%.

Song đến năm 2022, sau hơn 12 năm kể từ khi phê duyệt, tại khu đất hơn 4.000m2 này đã “biến” thành một thực thể khác. Điều lạ lùng, quá trình tìm hiểu được biết, khu đất này đã chính thức bị “băm” thành 3 dự án. Thậm chí, qua việc giám sát của Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh Nghệ An còn cho thấy: Dự án này đã 3 lần được các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh kiểm tra (vào các năm 2013, 2016 và 2021) nhưng vẫn “án binh bất động”.

Ngày 9/9/2017, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào gửi công văn số 588/CV-TCT cho Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An xin điều chỉnh quy hoạch, hạng mục “Khu khách sạn và văn phòng cho thuê” thành “nhà ở thấp tầng”. Nội dung này đã không được Sở Xây dựng đồng ý với lý do việc điều chỉnh là trái với chức năng đã xác định tại các quyết định phê duyệt quy hoạch lần đầu, quy hoạch điều chỉnh của dự án. “Trái với quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung TP Vinh. Vì vậy, Sở Xây dựng không thống nhất với việc điều chỉnh quy hoạch như đề nghị của chủ đầu tư” - nội dung văn bản số 2957/SXD.KTQH nêu rõ.

Thanh tra vào cuộc

Trước thực trạng trên, ngày 15/8 vừa qua, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã có Quyết định 234 thanh tra việc chấp hành pháp luật tại dự án “Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở biệt thự” tại phường Hưng Dũng, TP Vinh do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư.

Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo chế độ quy định). Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An, ông Lê Anh Sơn yêu cầu các thành viên đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra, thực hiện thanh tra đảm bảo theo kế hoạch được duyệt; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin đến khi kết luận thanh tra được phê duyệt, công bố.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu theo quy định của trưởng đoàn thanh tra và thực hiện nghiêm yêu cầu của đoàn thanh tra.

“Đây là cuộc thanh tra đột xuất, được Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh ký quyết định thanh tra, Thanh tra tỉnh thực hiện theo Luật Thanh tra năm 2022, có hiệu lực từ 1/7/2023. Đoàn thanh tra sẽ lập kế hoạch thanh tra từ bước chuẩn bị thực hiện dự án cũng như việc chấp hành pháp luật trong quá trình thực hiện dự án...” - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An Lê Anh Sơn nhấn mạnh.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết