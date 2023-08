Dự án nhà ở biệt thự chậm tiến độ 10 năm, "mượn" đường dân sinh làm hỏng gây bức xúc

Khu nhà ở biệt thự tiền tỷ mới “nằm trên giấy”

Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa, ở khối 2, phường Nghi Hòa, Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu (mã số dự án 5211488748) cho Công ty TNHH Nam Hòa vào ngày 5/11/2015. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đức Vững, với chức danh Tổng giám đốc. Công ty có trụ sở tại khối Tân Phúc, phường Nghi Hoà, Tx. Cửa Lò.

Phối cảnh dự án sau nhiều lần điều chỉnh.

Theo quyết định, tổng diện tích đất quy hoạch dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa là 29.926,5 m2, dân số dự kiến là 200 - 220 người. Trong đó, bao gồm: Đất xây nhà ở (52 lô), diện tích 20.780,2m2; đất cây xanh, thể thao, nhà văn hoá 1.343m2; đất xây dựng giao thông 7.803,3m2. Mật độ xây dựng nhà ở từ 30 - 50%, tầng cao trung bình 2 - 3 tầng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 30,9 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có là 6,18 tỷ đồng (chiếm 20% tổng mức đầu tư). Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Mục tiêu dự án: Xây dựng mới toàn bộ khu vực dự án, qua đó góp phần cải tạo môi trường đô thị, tạo ra chỗ ở mới đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân; tạo nguồn thu ngân sách và lợi nhuận cho doanh nghiệp đầu tư.

Tuy nhiên, nhiều năm phê duyệt quy hoạch chi tiết, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, công ty TNHH Nam Hoà vẫn không hoàn thành các thủ tục pháp lý để tiến hành xây dựng dự án, vì vậy đất đai bỏ hoang. Vào ngày 5/12/2017, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định giao đất số 773/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Nam Hoà. Mặc dù được giao đất, công ty này cũng không triển khai xây dựng bất cứ hạng mục gì.

Vì vậy, sau nhiều năm chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư, được giao đất nhưng vẫn không triển khai, giai đoạn 2019 - 2020, dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hoà bị đoàn liên ngành (do Sở Xây dựng Nghệ An chủ trì) đưa vào danh mục kiểm tra. Vào tháng 4/2020, dựa vào báo cáo của đoàn liên ngành, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất cho phép gia hạn tiến độ hoàn thành dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hoà trong thời gian 24 tháng.

Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa được gắn thêm tên thương mại rất hoành tráng, đó là “Mcity Ocean Park” - Khu đô thị nhân văn tại duyên hải Bắc Trung Bộ.

Vào tháng 5/2020 Công ty TNHH Nam Hoà đã mua bán, thay đổi cổ đông, chuyển thành Công ty Cổ phần Nam Hoà. Lúc này người đại diện pháp luật là ông Lê Tư, địa chỉ trụ sở đặt tại 98 Hoàng Văn Cư, phường Nghi Hoà, Tx. Cửa Lò. Cũng từ đây, dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hoà có tên thương mại rất tây là “MCITY OCEAN PARK”.

Đến ngày 16/7/2020, dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa tiếp tục được tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2345/QĐ-UBND. Đáng lưu ý, tại quyết định này thể hiện tổng diện tích khu đất xây dựng giữ nguyên nhưng quy mô dân số lại tăng gấp 4 lần.

Cụ thể: Hạng mục đất dành cho cây xanh, thể thao, nhà văn hoá từ 1.343m2 chỉ còn 646,56m2; đất xây nhà ở từ 52 lô cũng tăng lên gần gấp… 4 lần với 196 lô, mật độ xây dựng từ 30 - 50% tăng lên tới 85%, tầng cao trung bình từ 2 - 3 tầng tăng lên 5 tầng.

Lúc này, chủ đầu tư mới bắt đầu thi công một số hạng mục, tuy nhiên không hiểu sao công tác triển khai vô cùng chậm chạp, kéo dài năm này qua năm khác. Mới đây, ngày 24/2/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn về việc xử lý 8 dự án chậm tiến độ thuộc lĩnh vực nhà ở trên địa bàn. Trong đó tiếp tục cho phép điều chỉnh tiến độ thêm 24 tháng kể từ ngày 20/2/2023 đối với dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa tại phường Nghi Hòa, Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An do Công ty CP Nam Hòa làm chủ đầu tư.

Gia hạn nhiều lần, dự án chỉ mới xong phần hạ tầng, còn 196 căn biệt thự vẫn đang nằm trên giấy.

Vào những ngày cuối tháng 8/2023, có mặt tại dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa, phóng viên ghi nhận dự án này mới chỉ hoàn thành phần hạ tầng, bao gồm: Đường giao thông trong khu đô thị, san nền, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cấp nước sinh hoạt và điện chiếu sáng.

Còn các hạng mục an sinh xã hội, nhà văn hoá, sân bóng, bể bơi và đặc biệt là 196 căn nhà ở biệt thự… đều chưa có. Bên trong khu vực dự án, cỏ cây mọc um tùm, nhếch nhác.

Việc UBND tỉnh Nghệ An tạo điều kiện nhiều lần gia hạn thêm thời gian là sự “ưu ái” cho chủ đầu tư. Thế nhưng, từ đó cho đến nay, đã 6 tháng trôi qua, dự án này vẫn triển khai thực hiện một cách chậm chạp, gây bức xúc trong dư luận.

Các xe trọng tải lớn đang khiến con đường vào dự án bị xuống cấp nghiêm trọng.

Đường xuống cấp do đơn vị thi công?

Trao đổi về dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa, rất nhiều người dân tại khối 2, phường Nghi Hòa tỏ ra rất bức xúc khi chủ đầu tư sử dụng một phần của 2 tuyến đường giao thông (đường Hàng Dừa và Song Ngư) để phục vụ thi công dự án. Nguyên nhân do các xe trọng tải lớn di chuyển nhiều đã dẫn đến 2 tuyến đường trên bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Chị Hoàng Thị Yến (36 tuổi, trú tại phường Nghi Hòa) sống gần tuyến đường cho biết: “Đoạn đường này từ thời điểm đơn vị thi công dự án thì xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện ổ gà ổ voi. Ngày nắng bụi mù mịt, ngày mưa thì lầy lội, dân khổ hết chỗ nói. Chúng tôi kiến nghị rất nhiều, nhưng chính quyền nói phải xong dự án mới làm đường, nếu không xe trọng tải lớn đi vào thì hỏng hết. Nhưng dự án mãi không xong thì người dân phải sống trong cảnh ô nhiễm mãi sao?”

Mặt đường Hàng Dừa gồ ghề, biến dạng hoàn toàn.

Theo ghi nhận, đây là 2 tuyến đường trung tâm của địa phương, lưu lượng người và phương tiện qua lại hằng ngày rất lớn. Trong đó, đoạn đường bị hư hỏng nặng nề nhất là tuyến đường Hàng Dừa, đoạn từ nút giao với đường 72m vào đến khu dân cư dài khoảng 300m. Tại đây, mặt đường dường như bị biến dạng hoàn toàn, khắp mặt đường gồ ghề, khiến phương tiện đi lại rất khó khăn, nếu tay lái không vững rất dễ bị ngã. Vì vậy, nhiều người dân đã phải đi đường vòng xa thêm vài cây số.

Ngoài ra, khoảng hơn 100m tuyến đường Song Ngư, đoạn trước mặt dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa, cũng đang bị hư hỏng nghiêm trọng. Mặt đường bị bong tróc hoàn toàn, lớp đá ở phía dưới trồi lên tạo thành những chiếc bẫy cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây.

Tuyến đường Song Ngư ngay trước mặt dự án cũng đang bị hư hỏng nghiêm trọng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Thanh Giang, Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa xác nhận: “Trong quá trình vận chuyển vật tư vào thi công xây dựng dự án, tuyến đường giao thông đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư sớm có phương án sữa chữa, nâng cấp để người dân được đi lại thuận tiện hơn; tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn không chịu thực hiện, khiến cho người dân và địa phương nơi đây vô cùng bức xúc”.

Theo Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa, thời gian tới, nếu Công ty CP Nam Hòa vẫn không hoàn trả 2 đoạn đường nói trên, phường sẽ bỏ kinh phí sửa chữa để người dân đi lại an toàn. Tuy nhiên, sau này, khi công ty tiếp tục triển khai dự án, địa phương sẽ siết chặt quản lý để tránh sự việc tương tự.

