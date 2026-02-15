Dự án điện khí hơn 2 tỷ USD ở Nghệ An đã có chủ

Vị trí triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Đoàn ĐBND tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Theo đó, nhà đầu tư dự án là liên danh do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (đơn vị đứng đầu) cùng 2 thành viên khác gồm: Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK Innovation Co., Ltd.

Mục tiêu đầu tư của dự án là sản xuất điện từ khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG), lưu trữ khí thiên nhiên hoá lỏng và các mục tiêu khác theo quy hoạch năng lượng quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh và các quy hoạch khác có liên quan…

Dự án được thực hiện tại phường Tân Mai, trên tổng diện tích đất và mặt biển hơn 152,8ha. Trong đó, diện tích đất hơn 57,2ha, diện tích bờ biển và mặt biển dự kiến hơn 95,5ha.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng nhà máy có công suất thiết kế 1.500 MW, gồm hai tổ máy tuabin khí chu trình hỗn hợp, mỗi tổ có công suất 750 MW; kho chứa LNG dung tích khoảng 250.000m3 và hệ thống tái hóa khí, bến cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu LNG trọng tải đến 150.000 tấn. Nhu cầu nhiên liệu của nhà máy dự kiến nhập khẩu LNG khoảng 1,15 triệu tấn/năm.

Tổng mức đầu tư của dự án là 59.372 tỷ đồng (tương đương hơn 2,2 tỷ USD). Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 14.843 tỷ đồng; vốn huy động hơn 44.529 tỷ đồng.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025 - 2030, cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An.

Trong liên danh nhà đầu tư được chấp thuận đầu tư dự án trên có một nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc là SK Innovation Co., Ltd.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, SK Innovation là tập đoàn kinh tế đa ngành lớn thứ hai của Hàn Quốc, nằm trong top 100 tập đoàn lớn nhất thế giới. Năm 2024, doanh nghiệp này có giá trị vốn hóa thị trường đạt 270 tỷ USD, doanh thu 150 tỷ USD.

Các hoạt động của SK tập trung vào bốn trụ cột chiến lược gồm: năng lượng xanh, bán dẫn – vật liệu tiên tiến, công nghệ thông tin và công nghệ sinh học.

Riêng với LNG, SK Innovation hiện là nhà sản xuất điện tư nhân lớn nhất Hàn Quốc, vận hành các nhà máy điện với tổng công suất gần 5GW, duy trì lợi nhuận kinh doanh ổn định vượt 715 triệu USD trong ba năm liên tiếp.

Tập đoàn này cũng đã tạo được chuỗi giá trị LNG khép kín bằng cách tự nhập khẩu hơn 5 triệu tấn LNG mỗi năm, qua đó đảm bảo năng lực cạnh tranh vượt trội về chi phí.

Đến nay, SK đã đầu tư hơn 3,5 tỷ USD vào Việt Nam, chủ yếu thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp lớn như Vingroup, Masan, Imexpharm... Tuy nhiên, tập đoàn này đã lần lượt rút vốn đầu tư gián tiếp. Hiện tổng giá trị đầu tư chỉ còn khoảng 650 triệu USD.

Trước đó, Tập đoàn SK đã đề xuất tích hợp 2 nhà máy nhiệt điện LNG tại Quỳnh Lập (Nghệ An) và tại Nghi Sơn (Thanh Hóa) để sử dụng chung kho chứa LNG, bến cảng chuyên dùng; và sân phân phối điện để giải tỏa công suất cho 2 nhà máy.

Phía doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt (theo quy định của pháp luật về đấu thầu).

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn