Thủ tướng ấn nút khởi công nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam

Phối cảnh nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo TP Hải Phòng dự khởi công.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khẳng định chính sách ưu việt trong thu hút đầu tư của Hải Phòng

Theo ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, ngày 4-12-2024 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng, định hướng phát triển thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa chức năng theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

Trong đó có khu thương mại tự do với cơ chế, chính sách đột phá, trở thành trung tâm kinh tế biển tiên phong. Đây sẽ là tăng trưởng chủ đạo của thành phố và vùng Đồng bằng sông Hồng.

"Hai công trình trọng điểm, quan trọng thuộc Khu kinh tế ven biển phía nam được khởi công, gồm dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng đã khẳng định chính sách ưu việt trong thu hút đầu tư vào khu kinh tế.

Đây cũng là kết quả hiện thực hóa bộ tứ chiến lược, đặc biệt là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng mới, đồng thời cũng là kết quả quan trọng đạt được từ Hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố vào ngày 15-7-2025" - ông Châu nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia ấn nút khởi động dự án - Ảnh: ĐÀM THANH

Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đất nước ta đang phải thực hiện hai mục tiêu chiến lược là phát triển nhanh và bền vững trong điều kiện hết sức khó khăn. Tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh, rất khó lường.

Vì vậy, chúng ta cần phát triển theo hướng độc lập, tự chủ, chủ động cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng.

"Muốn chủ động chiến lược các vấn đề quan trọng này, chúng ta phải mạnh lên, không có cách nào khác. Vừa qua Bộ Chính trị đã cụ thể hóa cương lĩnh, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết của Bộ Chính trị liên quan đến phát triển nhanh, bền vững… Vấn đề là tổ chức thực hiện thế nào cho thành công" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: ĐÀN THANH

Theo Thủ tướng, Hải Phòng là một trong những thành phố đi đầu trong đổi mới sáng tạo, liên tục giữ nhịp tăng trưởng 2 con số trong thập kỷ qua, là điều rất đáng tự hào.

"Tôi muốn dự án khu công nghiệp khởi công hôm nay phải thực hiện nhanh, thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên đầu tư công nghệ cao. Còn nhà máy điện khí 4.800 MW là tổ hợp rất lớn, số vốn đầu tư tương đối nhiều, tôi mong các thủ tục thực hiện nhanh chóng, kết hợp nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ, từng bước làm chủ công nghệ" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo Thủ tướng, các cơ quan của Chính phủ đã nói là làm, đã hứa là thực hiện. Tinh thần là không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Hải Phòng cũng tinh thần như vậy.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào do Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, TP Hải Phòng và có tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỉ đồng. Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của Khu công nghiệp Tân Trào, do liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Công ty cổ phần năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, có diện tích gần 100ha và tổng số vốn hơn 178.000 tỉ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1 là 1.600 MW và giai đoạn 2 là 3.200 MW). Đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ