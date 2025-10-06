Dự án điện khí 2 tỷ đô ở Nghệ An sẽ lựa chọn nhà đầu tư ra sao?

Phấn đấu lựa chọn nhà đầu tư trong quý IV/2025

Theo đó, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, công suất 1.500MW thuộc danh mục Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Dự án đã được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh vào năm 2024, phù hợp quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã thực hiện các quy trình, thủ tục để chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đồng thời có công văn xin ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cho ý kiến thẩm định hồ sơ dự án, trong đó đã tiếp thu, hoàn thiện ý kiến của Bộ Quốc phòng do ranh giới thực hiện dự án có một phần diện tích khu vực biển chồng lấn quy hoạch đất quốc phòng.

Sau khi Quốc hội thông qua Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025, Nghị định số 239/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 sửa đổi một số điều Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư, UBND tỉnh Nghệ An đã rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và phấn đấu lựa chọn nhà đầu tư trong quý IV/2025.

Đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã nhận được đề xuất của Tập đoàn SK Innovation (Tập đoàn SK) về việc thực hiện dự án trên. Tập đoàn SK cũng là 1 trong 5 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, sau đó tỉnh Nghệ An và Tập đoàn này đã có sự trao đổi thông tin, phối hợp làm việc.

Vị trí triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Đoàn ĐBND tỉnh Nghệ An

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt?

Hiện, Tập đoàn SK đề xuất đầu tư Kho cảng LNG Quỳnh Lập sử dụng chung cho 2 Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và LNG Nghi Sơn.

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, việc sử dụng chung Kho cảng LNG Quỳnh Lập cho 2 nhà máy nhiệt điện sẽ có tính hiệu quả kinh tế chung, có tính liên kết vùng và giảm thiểu vốn đầu tư, tuy nhiên sẽ phải thực hiện điều chỉnh một số quy hoạch có liên để có cơ sở triển khai thực hiện

Trong khi đó, với đề xuất lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, trong đó có nêu trường hợp các dự án áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt được quy định tại khoản 1 Điều 34a của Luật Đấu thầu: “Dự án có yêu cầu bảo đảm lợi ích quốc gia, thực hiện nhiệm vụ chính trị của quốc gia theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34a của Luật Đấu thầu là dự án được thực hiện theo chỉ đạo tại Nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước”.

“Nếu nhà đầu tư được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định trên thì tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp thực hiện các thủ tục có liên quan để đảm bảo tiến độ dự án”, văn bản UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ.

Trước đó, Tập đoàn SK đã có dự thảo Thỏa thuận hợp tác phát triển (JDA) gửi đến UBND tỉnh Nghệ An.

Việc hợp tác nhằm phối hợp giữa các bên hướng tới sự phát triển Cụm Công nghiệp - Năng lượng chuyên biệt và Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn là dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững và an ninh năng lượng trong khu vực.

Tập đoàn SK cùng với tỉnh Nghệ An sẽ cùng nhau phát triển dự án, bao gồm việc xây dựng một nhà máy điện công suất 1,5GW và một kho LNG tại Quỳnh Lập.

Trong đó, kho LNG sẽ đóng vai trò là hạ tầng chia sẻ chung, cung cấp LNG cho cả nhà máy điện Quỳnh Lập và một nhà máy điện bổ sung công suất 1,5GW sẽ được xây dựng tại Nghi Sơn.

Cùng với đó hai bên sẽ hỗ trợ triển khai các nguồn năng lượng phân tán tại Nghệ An, cung cấp năng lượng phục vụ cho việc mở rộng công nghiệp như AI tại các địa phương lân cận.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được triển khai tại thôn Đồng Minh và thôn Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (cũ) tỉnh Nghệ An. Nhà máy có công suất 1.500MW, với tổng mức đầu tư khoảng 2,15 tỷ USD, quy mô đầu tư xây dựng dự án bao gồm các hạng mục: Nhà máy điện khí LNG, kho chứa khí, cảng tiếp nhận, đê chắn sóng và các công trình phụ trợ. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 210 -360 ha, nhu cầu nhiên liệu khí LNG của dự án khoảng 1,15 triệu tấn/năm và cảng tiếp nhận tàu có trọng tải khoảng 100.000 DWT.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn