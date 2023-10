ĐT nữ Việt Nam với VL Olympic Paris 2024: Những bài toán hóc búa cho HLV Mai Đức Chung

ĐT nữ Việt Nam đã trở về nước sau khi dừng bước ở vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2023. Tuy xong nhiệm vụ ở sân chơi châu Á này nhưng đoàn quân của ông Mai Đức Chung vẫn chưa thể chia tay ĐTQG để trở về CLB nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Thay vào đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ có 1 tuần nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Đây là đợt tập trung thứ năm của thầy trò ông Mai Đức Chung kể từ thắng 3 vừa qua. Trước đó, các tuyển thủ nữ đã có những đợt tập trung để chuẩn bị cho vòng sơ loại Olympic Paris (tháng 4), SEA Games 2023 (tháng 5), World Cup nữ 2023 (tháng 7) và ASIAD 2023 (tháng 9).

Có nhiều bài toán đặt ra cho HLV Mai Đức Chung trong hành trình hướng đến vòng loại Olympic Paris 2024. Sau thất bại ở ASIAD vừa qua, thuyền trưởng của ĐT nữ Việt Nam cho rằng, các học trò của ông có dấu hiệu quá tải khi phải thường xuyên tập trung và thi đấu liên tục với cường độ cao trong suốt 6 tháng vừa qua. Thể trạng của người phụ nữ Việt Nam không tốt nên các tuyển thủ nữ Việt Nam chơi không như mong đợi tại ASIAD 2023. Điều này đặt ra bài toán về giải quyết vấn đề phong độ của các học trò đối với HLV Mai Đức Chung trong đợt chuẩn bị sắp tới. Xem ra, ĐT nữ Việt Nam cần có thê những gương mặt mới, qua đó, có thể làm giải tải cho các cầu thủ đã phải chinh chiến trong suốt 4 đợt tập trung vừa qua.

Liên tục thi đấu, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối mặt với những khó khăn lớn ở VL Olympic Paris 2024 sắp tới.

Hẳn nhiên, việc giành vé dự Olympic Paris 2024 với ĐT nữ Việt Nam là rất khó nếu không muốn nói là không thể, bởi đây là sân chơi của những đội bóng có đẳng cấp thế giới, trong khi châu Á chỉ có 2 suất đến nước Pháp năm sau. Theo kết quả bốc thăm ở vòng loại thứ 2, ĐT nữ Việt Nam nằm tại bảng C cùng Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ. Các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu 3 trận từ 25/10 đến 1/11 tại Uzbekistan. Đội đứng nhất bảng sẽ giành vé vào vòng play-off. Trong khi đó, đội đứng nhì bảng C phải so sánh với 2 đội đứng nhì ở 2 bảng còn lại để chọn ra 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào vòng play-off tranh vé đi Paris. ĐT nữ Nhật Bản quá mạnh nên mục tiêu của Việt Nam là tranh ngôi nhì ở bảng này.

Dù vậy, đây không còn là nhiệm vụ dễ dàng sau những tiến bộ của ĐT nữ Uzbekistan trong thời gian gần đây. Tại ASIAD 2023, đội bóng này đã đánh bại ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa để vào bán kết. Đây là thông điệp mạnh mẽ mà đối thủ gửi đến thầy trò ông Mai Đức Chung khi không chỉ tiến bộ về chuyên môn, ĐT nữ Uzbekistan còn có lợi thế sân nhà.

Tác giả: DUY THƯỜNG

Nguồn tin: bongdaplus.vn